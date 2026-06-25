Marcelo Bielsa vuelve a Guadalajara y recuerda su etapa en Atlas

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Nacional de Uruguay, recordó su paso por el Atlas durante la conferencia de prensa previa al partido frente a España, correspondiente al cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

El encuentro se disputará en el Estadio Guadalajara, escenario que llevó al estratega argentino a hablar sobre una de las etapas más importantes de su carrera.

El “Loco” Bielsa abordó las particularidades de disputar una Copa del Mundo organizada en tres países y con sedes ubicadas en distintas zonas geográficas. El entrenador comparó la actual edición, celebrada en México, Estados Unidos y Canadá, con el Mundial de 2002, que se disputó en Corea del Sur y Japón.

Al hablar de la ciudad, Bielsa señaló que sus recuerdos hacia la ciudad lo remiten a su etapa en el Atlas.

Uruguay necesita de una victoria para avanzar de ronda REUTERS

Mis recuerdos hacia la ciudad de Guadalajara están vinculados a mi etapa en Atlas y siempre la recuerdo con nostalgia, afecto y gratitud.

La etapa de Bielsa en Atlas

Bielsa tuvo en Atlas su primera experiencia como entrenador en el futbol mexicano. Durante su paso por la institución no solo dirigió al primer equipo, sino que también participó en el desarrollo de un proyecto de fuerzas básicas que con el paso de los años se convertiría en uno de los más reconocidos del país.

De ese proceso surgieron futbolistas como Rafael Márquez, Jared Borgetti, Oswaldo Sánchez y Pável Pardo, entre otros, quienes posteriormente desarrollaron carreras destacadas tanto en México como en el extranjero. Tras concluir su etapa con el Atlas, Bielsa dirigió al América entre 1995 y 1996.

Uruguay busca asegurar su clasificación

La selección charrúa llega al encuentro después de empatar sus dos primeros partidos, frente a Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que necesita una victoria para asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

En caso de conseguir los tres puntos, Uruguay también podría finalizar como líder del grupo, aunque esa posibilidad dependerá del resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita y de la diferencia de goles con la que concluyan ambos encuentros.