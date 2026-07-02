El Manchester United habría descartado el fichaje de Gilberto Mora

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección hacia el futbol europeo. Sus actuaciones con los Xolos de Tijuana y, más recientemente, con la Selección Nacional de México durante la Copa del Mundo 2026 han despertado el interés de varios clubes del continente.

De acuerdo con distintos reportes de medios deportivos europeos, equipos como el Manchester United, Manchester City, Real Madrid y Barcelona han seguido de cerca la evolución del juvenil mexicano durante los últimos meses.

Sin embargo, uno de esos clubes habría decidido abandonar la carrera por el futbolista.

Manchester United se habría retirado de la carrera por Mora

Según información del Daily Mirror, el Manchester United ya no buscará el fichaje de Gilberto Mora debido a que no está dispuesto a competir con otros clubes europeos por el mexicano.

El medio británico señala que Sir Jim Ratcliffe, copropietario de los “Red Devils”, decidió no involucrarse en una puja por el jugador, a pesar de que el club había seguido su desarrollo durante aproximadamente seis meses.

El Manchester United mantiene su estrategia de incorporar jóvenes talentos para completar su formación dentro de la institución y convertirlos en futbolistas del primer equipo. Bajo esa política, los visores del club observaron el desempeño de Mora tanto con los Xolos de Tijuana como con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo.

Mora renovó contrato con Xolos en junio. Foto tomada de Instagram tijuanaimjuv

La renovación de Mora y su cláusula para Europa

Hace menos de un mes, los Xolos de Tijuana anunciaron la renovación de contrato de Gilberto Mora. Como parte del acuerdo, el mediocampista también recibió el dorsal número 10 del equipo.

Diversos reportes indican que el nuevo contrato contempla una cláusula de rescisión para clubes europeos de 20 millones de dólares.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, Rafaela Pimenta, representante del futbolista, aseguró en entrevista con ESPN que esperaba que Mora fuera una de las revelaciones del torneo.

“Espero y creo que el nombre que sacudirá las cosas en esta Copa del Mundo será el de Gilberto Mora, de México, pues está llamando mucho la atención”, comentó.

La agente también destacó la importancia del entorno familiar del jugador y el respaldo que ha recibido por parte de la directiva de Xolos, factores que influyeron para asumir su representación.

Aunque el Manchester United habría decidido retirarse de la carrera por el futbolista, los reportes señalan que otros clubes europeos continúan atentos a su evolución.

Por ahora, Gilberto Mora no puede ser transferido a un club del extranjero debido a las regulaciones de la FIFA sobre traspasos internacionales de menores de edad. El mediocampista podrá dar ese paso una vez que alcance la mayoría de edad, lo que ocurrirá el próximo mes de octubre.