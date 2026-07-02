Golpe al tiro con arco mexicano camino a LA28: Mariana Bernal fue suspendida tres años por dopaje

El deporte nacional sufre un duro revés. La Agencia Internacional de Controles (ITA, por sus siglas en inglés) sancionó a la arquera mexicana Mariana Bernal con una inhabilitación de tres años luego de que se detectara un resultado adverso en un control antidopaje realizado fuera de competencia.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, la sustancia localizada en la muestra de la atleta fue nandrolona, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje debido a que incrementa de forma artificial la masa muscular, la fuerza y acelera el proceso de recuperación física.

El castigo para la especialista en arco compuesto entró en vigor el 22 de diciembre de 2025 y concluirá el 21 de diciembre de 2028.

La estructura de la sanción ha generado un impacto directo en el palmarés reciente de la jalisciense, que mantendrá la medalla de oro por equipos que conquistó junto a Maya Becerra y Adriana Castillo en el Mundial de Gwangju, Corea del Sur. Dicho evento se celebró en septiembre del año pasado, días antes de la toma de la muestra recolectada.

Sin embargo, se determinó anular sus resultados individuales desde la fecha del test hasta el inicio de su suspensión provisional. Con esto, Bernal pierde el título de la Final de la Copa del Mundo en Nanjing, un logro sin precedentes que había significado el primer oro para una arquera mexicana en la historia de este circuito, fundado en 2006.

El periodo de castigo original iba a ser más severo, pero la mexicana decidió no impugnar la infracción y aceptó de forma inmediata las consecuencias estipuladas por la federación internacional (World Archery). Esta admisión temprana le permitió reducir la sanción en un año, fijándola en el periodo definitivo de tres años.

Dolorosa sanción recibió. Instagram: mariana.bernals

A pesar de la resolución, el reglamento deportivo estipula que la defensa de la atleta aún tiene el derecho de apelar el dictamen emitido por la ITA ante la Sala de Apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Un golpe que le impide competir en Los Ángeles 2028

En abril del año pasado se anunció la inclusión del arco compuesto en el programa olímpico, pero Mariana Bernal se lo perderá.

Así, el tiro con arco experimentó una transformación camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por primera vez en la historia de la justa veraniega, la modalidad de arco compuesto otorgará medallas oficiales, marcando un hito para esta disciplina.

La decisión fue ratificada por la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional al definir el programa deportivo oficial y las cuotas de atletas para LA28. Bajo las premisas fundamentales de innovación e igualdad de género, el organismo introdujo cambios que impactan directamente en el deporte de las flechas, pues LA28 contará con un evento mixto de arco compuesto por equipos mixtos.