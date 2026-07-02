Se confirma el peor augurio: Paquetá causa baja por Brasil para el duelo ante Noruega en el Mundial

El mediocampista Lucas Paquetá será baja de la Selección de Brasil para el trascendental partido de octavos de final del Mundial 2026 de este domingo contra Noruega, según informó una fuente interna de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

El panorama para el volante del Flamengo es sumamente complejo de cara al futuro de la Canarinha en la justa mundialista. La fuente consultada no descartó que el futbolista reaparezca en el torneo, únicamente si el combinado sudamericano clasifica a la final, la cual está programada para el 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Lucas Paquetá, quien se había consolidado como titular habitual en el mediocampo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, sufrió una severa lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante la victoria 2-1 sobre Japón el pasado lunes en el Estadio Houston.

El jugador de 28 años de edad abandonó el campo en el descanso del encuentro y fue reemplazado por el joven ariete Endrick, quien participó de forma directa en la remontada que selló la clasificación brasileña gracias a un gol agónico de Gabriel Martinelli en el tiempo añadido.

Hasta el momento, es el único descarte del director técnico Carlo Ancelotti para medir fuerzas ante el combinado nórdico liderado por el peligroso delantero Erling Haaland.

Paquetá tuvo que ser sustituído después del mediotiempo del partido de Brasil ante Japón; desde ese momento se temía que su lesión fuera de consideración. Reuters

Las opciones de Ancelotti para suplir la baja de Paquetá

El estratega italiano ya analiza las modificaciones que realizará en su esquema táctico para la ronda de eliminación directa del Mundial 2026, teniendo dos vertientes principales:

Sustitución natural : El ingreso de Danilo Santos para mantener el equilibrio en la media cancha.

: El ingreso de para mantener el equilibrio en la media cancha. Cambio de sistema: Modificar el parado táctico para incorporar a un atacante adicional con condiciones ofensivas como Endrick o el propio Gabriel Martinelli.

¿Cuál es la condición de Raphinha para volver a jugar en el Mundial?

El delantero Raphinha, quien arrastra una lesión en el muslo derecho desde la fase de grupos frente a Haití, ya realiza actividades físicas individuales. Reportes prensa indican que, dependiendo de su evolución médica, el extremo del FC Barcelona podría ganarse un lugar en el banco de suplentes.

Los pentacampeones del mundo entrenaron este jueves en el complejo Columbia Park de Morristown, Nueva Jersey, desafiando una fuerte temperatura de 36 grados y una sensación térmica que alcanzó los 41 grados, de cara a su crucial compromiso de vida o muerte.