Lula agradece la “sabiduría” de Ancelotti: Casemiro pasa de cuestionado a héroe de Brasil

El partido en el Houston Stadium dejó una secuencia difícil de explicar sin emoción. Japón golpeó primero, Brasil se desordenó y el ruido alrededor de Casemiro se convirtió en protagonista paralelo del encuentro.

La primera mitad del mediocampista fue una colección de dudas con llegadas tarde, faltas a destiempo y una amarilla que lo colocaba como el cambio más evidente del partido.

En las tribunas y en los análisis inmediatos, la sentencia parecía cerrada: debía salir.

Pero Carlo Ancelotti no movió el banco.

La gente opina mucho. Lo curioso es que estaba viendo el partido de Brasil contra Japón y tenía miedo. Creo que ustedes también. Cuando Japón puso el 1-0 pensé: ‘Caramba, ahora sí se complicó’. Todos los que estaban viendo el partido conmigo decían: ‘¡Saca a Casemiro! ¡Saca a Casemiro! ¡Saca a este, saca al otro!’. Yo también estaba en esa misma idea.”

En medio del debate sobre decisiones tácticas, se viralizó un audio atribuido a Lula da Silva, presidente de Brasil, reflexionando sobre la facilidad con la que se juzga desde fuera.

El mensaje encajó con el clima del partido: presión externa, decisiones internas y un resultado todavía abierto.

El giro del partido

Cuando el 1-0 de Japón parecía consolidarse, Brasil encontró aire. Y en ese proceso, el nombre más cuestionado terminó siendo también el más decisivo.

Entonces aprendí que es muy fácil opinar. Hoy le agradezco a Ancelotti por no haber sacado a Casemiro, porque volvió y marcó el gol. Todos damos opiniones, todo el mundo opina. Quiero que tengan esto en cuenta. Podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Muchísimo más.”

Casemiro, sostenido por Ancelotti pese al ruido externo, apareció en el momento menos esperado en el área rival.

El empate cambió el partido, pero también cambió la narrativa.

La apuesta de Ancelotti

El técnico italiano resistió el impulso de sustituirlo. Una decisión que, durante varios minutos, parecía un riesgo innecesario.

Sin embargo, el gol validó otra lectura del juego: sostener jerarquía en el momento de mayor desorden.

Brasil entre la duda y la reacción

El partido deja una imagen clara: el margen entre el error y la reivindicación puede ser un solo toque dentro del área.

Casemiro pasó de ser el jugador más señalado a protagonista de la remontada.

Y en Houston, Brasil avanzó… pero el debate sobre la decisión de Ancelotti queda abierto.