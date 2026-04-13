Luis Chávez suma tercer partido en la banca y complica su llamado al Tri

Tras 9 meses alejado de manera oficial de las canchas, Luis Chávez vivió su tercera suplencia consecutiva sin ingresar al terreno de juego; su convocatoria con la Selección Mexicana se complica ante la nula cantidad de minutos que suma y la coherencia que presume Javier Aguirre en su proceso.

Con Daniil Fomin y Timofey Marinkin como estandartes de la mitad de la cancha para el conjunto ruso, Luis Chávez esperó su oportunidad desde el banquillo de suplentes, mismo en el que vio los tantos de Moumi Ngamaleu y Arthur que ponían a su escuadra adelante en el marcador.

Antes de que culminara el primero tiempo, Stefan Lončar fue el encargado de recortar distancias y generar dudas en la escuadra del mediocampista mexicano, quien se quedaba con la intención de tener minutos, ya que Timofey Marinkin abandonaba el campo, pero la participación de Chávez no llegaba.

Luis Chávez podría regresar a unaconvocatoria del Tri para el mes de junio. Mexsport

Cuando todo parecía estar definido, Gilson Tavares igualó desde el manchón penal y en el 90+5’ Konstantin Tyukavin le dio la victoria al Dynamo Moscú, quienes escalaron al séptimo peldaño de la clasificación.

Tras este compromiso, Luis Chávez únicamente tendrá oportunidad de jugar 7 partidos más en Rusia antes de que Javier Aguirre dé su lista definitiva con el nombre de los 26 convocados de cara al Mundial 2026, sin embargo, ante la nula cantidad de minutos sobre el terreno de juego, se hace aún más complejo que el mediocampista regrese al Tri de manera inmediata.

Será este próximo sábado 18 de abril cuando Luis Chávez y Dynamo Moscú regresen a la actividad compromiso que está pactado para llevarse a cabo en el Estadio de Nizhni Nóvgorod.

BFG