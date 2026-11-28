Con una actuación dominante en el segundo punto de la eliminatoria, el tenista español Carlos Alcaraz (actual número 3 del ranking) derrotó este sábado al británico Arthur Fery, 6-2 y 6-1 en el SuperTennis Arena de Bolonia, consiguiendo así el pase de España a la final de la Copa Davis 2026.

El conjunto capitaneado por David Ferrer encaró el segundo duelo individual con ventaja en el marcador global, luego de que el también español Rafael Jódar (ubicado en el puesto 10 de la clasificación mundial) abriera la serie con una victoria en dos mangas sobre Cameron Norrie.

Con el boleto al partido por el título en juego y en el primer enfrentamiento oficial entre ambos en el circuito, Alcaraz impuso condiciones desde el arranque ante Fery. Tras superar un inicio exigente en su primer turno al saque —donde levantó un 0-30 en contra—, el murciano de 23 años tomó el control total desde el fondo de la pista, quebró el servicio de su rival y cerró la primera manga por 6-2.

En el segundo parcial, Alcaraz mantuvo la intensidad con su derecha y devolución, cedió apenas un juego y sentenció el encuentro por 6-1 para hacer innecesaria la disputa del partido de dobles entre Marcel Granollers y Pedro Martínez frente a Henry Patten y Neal Skupski.

El triunfo confirma el cierre de temporada de Alcaraz, quien tras superar una lesión de muñeca sufrida en abril que lo mantuvo fuera del circuito durante más de cuatro meses, cerró el año del circuito ATP conquistando de forma invicta su primer título de las Nitto ATP Finals en Turín ante Alexander Zverev (6-2, 7-6) para alcanzar los 30 trofeos en su carrera.

A nivel de Grand Slam, Alcaraz acumula siete títulos y ya completó los cuatro torneos grandes del tenis: el Abierto de Australia (2026), Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y el Abierto de Estados Unidos (2022 y 2025), además de haber sido número 1 del mundo durante 66 semanas.

Con este resultado, España disputará este domingo 29 de noviembre la gran final por su séptima Ensaladera de Plata —trofeo que el país no levanta desde 2019 y que aún falta en el palmarés de Alcaraz— frente a la anfitriona Italia, que avanzó tras vencer 2-1 a Chequia.