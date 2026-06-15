La lluvia detiene la fiesta mundialista en Monterrey

MONTERREY.- La lluvia puso una pausa inesperada a la fiesta mundialista que apenas comenzaba a tomar fuerza en Nuevo León. Luego de un fin de semana cargado de emociones por el regreso de la Copa del Mundo 2026 a Monterrey, las condiciones meteorológicas obligaron este lunes al cierre temporal del FIFA Fan Festival Monterrey, ubicado en el Parque Fundidora.

A través de un comunicado, los organizadores informaron que la decisión fue tomada para proteger la integridad de los asistentes, así como del personal, voluntarios y colaboradores que participan en la operación diaria del recinto. El cierre aplicó durante toda la jornada del lunes, convirtiendo lo que apuntaba a ser un día tranquilo en una pausa total para las actividades del principal punto de reunión de aficionados durante el torneo.

La suspensión llegó apenas horas después de una jornada histórica para la ciudad. El domingo, Monterrey volvió a albergar un partido de Copa del Mundo después de 39 años y 51 semanas, terminando una espera de más de 14 mil 600 días desde aquel encuentro entre México y Alemania Occidental en los cuartos de final del Mundial de 1986.

El regreso del torneo a territorio regiomontano estuvo acompañado por un ambiente espectacular. Miles de aficionados de distintas nacionalidades convivieron durante varios días en la ciudad antes de presenciar la contundente victoria de Suecia por 5-1 sobre Túnez, resultado que colocó a los europeos en la cima del Grupo F y que dejó imágenes que recorrieron el mundo.

Por ello, la lluvia llegó también para despresurizar un poco el ambiente después de la intensidad vivida durante el fin de semana. Las precipitaciones afectaron distintos puntos del área metropolitana y finalmente obligaron a cancelar las actividades programadas en el Fan Festival.

Pese a ello, la expectativa es que la interrupción sea únicamente temporal. Los organizadores confían en que el recinto pueda reabrir sus puertas este martes a partir de las 17:00 horas y retomar con normalidad la agenda de actividades, conciertos, experiencias para aficionados y transmisiones de los encuentros mundialistas.

De hecho, todo apunta a que la reanudación llegará acompañada de una importante afluencia de público. Este martes se producirá el debut del campeón del mundo, Argentina, que iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentando a Argelia, un partido que promete atraer a miles de aficionados al Parque Fundidora para seguir las acciones desde las pantallas gigantes del Fan Festival.

La actividad continuará durante los próximos días con otros encuentros que generan gran expectativa en Monterrey. El jueves se espera una entrada masiva para observar el compromiso entre México y Corea del Sur, mientras que el próximo sábado la presencia de aficionados asiáticos podría hacerse notar durante el duelo entre Japón y Túnez, aprovechando además la importante comunidad japonesa que reside en Nuevo León y en otras regiones del país.

Por ahora, la lluvia obligó a bajar momentáneamente el volumen de la fiesta mundialista. Sin embargo, todo indica que Monterrey volverá a llenarse de colores, camisetas y aficionados en cuestión de horas, retomando el ambiente que ha acompañado el esperado regreso de la Copa del Mundo a la Sultana del Norte.