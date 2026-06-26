Lionel Messi y mucho más futbol llegarán a la señal de Imagen Televisión este verano

Imagen Televisión regresa al futbol por la puerta grande.

La televisora anunció su temporada futbolística con tres de los eventos más importantes del calendario norteamericano, encabezados por la Leagues Cup 2026 como gran protagonista del verano.

La propuesta de Imagen Televisión es llevar a todos los hogares de México, por señal abierta y sin costo, el mejor futbol de la región:

Juego de Estrellas MLS x Liga MX (29 de julio): La fiesta del All-Star Game llega al Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Las figuras de la MLS y la Liga MX se enfrentarán en un encuentro que calienta motores para la temporada. El día previo, 28 de julio, el tradicional Skills Challenge pondrá a prueba las habilidades de los mejores.

(29 de julio): La fiesta del All-Star Game llega al Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Las figuras de la MLS y la Liga MX se enfrentarán en un encuentro que calienta motores para la temporada. El día previo, 28 de julio, el tradicional pondrá a prueba las habilidades de los mejores. Leagues Cup 2026 (4 de agosto-6 de septiembre): El torneo definitivo por la supremacía futbolística de la región. 36 clubes —18 de Liga MX y 18 de MLS— de tres países ( México, Estados Unidos y Canadá ) se disputan el título más codiciado del continente. Imagen Televisión transmitirá en vivo 16 partidos del torneo, incluyendo cuartos de final, semifinales y la gran final.

(4 de agosto-6 de septiembre): El torneo definitivo por la supremacía futbolística de la región. 36 clubes —18 de Liga MX y 18 de MLS— de tres países ( ) se disputan el título más codiciado del continente. Imagen Televisión transmitirá en vivo 16 partidos del torneo, incluyendo cuartos de final, semifinales y la gran final. Campeones Cup (16 de septiembre): El duelo de campeones que cierra la temporada con broche de oro. El Inter Miami CF de Lionel Messi, campeón de la MLS, recibirá en el Nu Stadium al campeón de México, quien saldrá de la batalla épica entre Toluca y Cruz Azul.

El gran protagonista del verano

La Leagues Cup 2026 marca un hito: por primera vez en su historia, el torneo extiende su presencia a territorio nacional. Cuatro encuentros se disputarán en México, en los icónicos Estadio Banorte, Estadio Universitario y el Estadio Nemesio Diez, sede de dos encuentros.

Imagen Televisión transmitirá los partidos en vivo por señal abierta, en todo el país, sin costo alguno para el televidente, con lo que millones de mexicanos podrán seguir a sus equipos favoritos cómodamente desde casa.

Jóvenes talentos de primer nivel

Imagen Televisión sumará a su equipo de transmisión a dos voces frescas, pero consolidadas en el mundo del futbol mexicano:

Enrique Noriega , narrador de las Chivas y reconocido por el propio Enrique "Perro" Bermúdez como su sucesor natural. Llega con la energía, la frescura y el talento de una de las figuras más prometedoras de la narración deportiva en México.

, narrador de las Chivas y reconocido por el propio como su sucesor natural. Llega con la energía, la frescura y el talento de una de las figuras más prometedoras de la narración deportiva en México. Natalia Briz, comentarista y analista de referencia en el futbol mexicano. Con una trayectoria destacada en TNT Sports y ampliamente reconocida como integrante del podcast La Perrada, Natalia aporta una perspectiva táctica única: su formación como directora técnica le da una profundidad de análisis que pocos comunicadores tienen, combinada con la frescura y la credibilidad que la han posicionado como una de las voces jóvenes más consolidadas.

Messi llega a Imagen

El plato fuerte que cierra la temporada: el 16 de septiembre, coincidiendo con el Día de la Independencia de México, el Nu Stadium será el escenario de la Campeones Cup 2026.

El Inter Miami CF de Lionel Messi, el mejor jugador de la historia, se enfrentará al campeón de campeones de México, quien saldrá de la definición entre Toluca y Cruz Azul.