¡Lo que que ocurre en la cancha…! Rotondi vuelve a derrotar a Keylor Navas

¡Lo que ocurre en la cancha, se queda en la cancha!

Prueba de ello son Rodolfo Rotondi y Keylor Navas, jugadores de Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, que hace apenas unos meses disputaron la Final del Torneo Clausura 2026 y hoy, convivieron como grandes amigos en el partido “De la pista a la cancha”, activación del piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Pérez.

En esta ocasión, ambos jugadores se presentaron como Directores Técnicos de los equipos que se enfrentarían en el juego De la pista a la cancha y donde el argentino, volvió a derrotar a Keylor, en esta ocasión desde el banquillo.

El pasado domingo 24 de mayo, cuando todo el mundo hablaba de futbol porque estaba por arrancar la Copa del Mundo de la FIFA, en el torneo local del futbol mexicano estaba por disputarse la Final de Vuelta de la Liga MX entre dos de los equipos más taquilleros del país.

El juego de ida había concluido sin goles por lo que la expectativa en la vuelta era máxima. Ya se habían jugado 90 minutos y el partido estaba 1-1. Tanto Keylor como Rotondi estaban en el terreno de juego.

Sin embargo, ya en tiempo de reposición, el delantero argentino se fue ubicando en el centro del área hasta que el balón le cayó de rebote a sus pies, y aunque estaba de espaldas al arco que resguardaba Keylor, el jugador de la Máquina sacó un disparo de media vuelta que significó el décimo título de liga para Cruz Azul.

De la pista a la cancha, con Keylor y Rotondi

Keylor Navas y Rodolfo Rotondi participaron como Directores Técnicos de los equipos que protagonizaron De la pista a la cancha, clásico encuentro que organizan los principales patrocinadores del piloto mexicano Checo Pérez previo al Gran Premio de México.

Sin embargo, ambos jugadores se dieron cita al evento para presenciar como celebridades de distintos ámbitos disputaron el partido. Arturo Elías Ayub, Presidente de Escudería Telmex, el ex portero Jorge Campos y la creadora de contenido Mercedes Roa, entre muchos otros.