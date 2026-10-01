Liga del Pacífico cambia el juego: cronómetro, ABS y nuevo patrocinador

La Liga Mexicana del Pacífico se prepara para una de las temporadas con más cambios de los últimos años. El circuito invernal incorporará el cronómetro de pitcheos, el sistema de retos ABS, tendrá un nuevo patrocinador en su nombre y además volverá a contar con los Mayos de Navojoa.

La campaña 2026-2027 arrancará el próximo 13 de octubre, con los Charros de Jalisco como campeones defensores y con la misión de conquistar un tercer título consecutivo, aunque los otros nueve equipos buscarán impedirlo.

Uno de los ajustes más importantes estará directamente sobre el terreno. El cronómetro buscará darle mayor ritmo a los partidos, mientras que el sistema ABS permitirá a los equipos retar determinadas marcaciones de bolas y strikes.

Salvador Escobar, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, explicó que las modificaciones forman parte de un proceso de transformación que busca modernizar el espectáculo y ofrecer más herramientas tanto a jugadores como a aficionados.

“Hay números, pero obviamente a la hora de ejecutarlo creo que la afición lo va a disfrutar mucho. Yo lo que veo y lo que analizamos es que cambia una dinámica, la hace más ágil”, señaló.

La tecnología cambia la dinámica del beisbol

Para Escobar, la intención no pasa únicamente por reducir la duración de los encuentros, sino por agregar elementos que mejoren la experiencia alrededor del juego.

“No solo es un tema de tiempo, porque ustedes saben que el beisbol no se mide en cuanto a tiempo, se mide en data, en inteligencia, en decisiones estratégicas”, explicó el directivo.

La Liga también confirmó la incorporación de Banamex como uno de sus principales aliados comerciales, una sociedad que acompañará al circuito durante esta nueva etapa.

Hay una consolidación importante cuando tienes planes y estás viendo al futuro y crecer como Liga. Creo que el perfil del banco Banamex, que es un banco mexicano, representa mucho orgullo”, aseguró Escobar.

Otra de las novedades será el regreso de los Mayos de Navojoa, luego del proyecto que llevó temporalmente a la franquicia fuera de su plaza tradicional. El directivo reconoció que volver representa también cumplir con una petición constante de los aficionados.

“Son un equipo histórico, de los de más esencia en la base de nuestros equipos aquí en la Liga. Se cumple un compromiso de regresar y darle a la afición lo que nos había estado exigiendo”, agregó.

El gran objetivo deportivo estará al final del calendario. El campeón tendrá la oportunidad de representar a México en la Serie del Caribe Hermosillo 2027, escenario que agrega todavía más valor a la lucha por el título.

“Qué mejor que en lo deportivo tengas oportunidad de representar a México en un evento internacional de este tamaño”, destacó Salvador Escobar.

Con tecnología, nuevas alianzas y el regreso de una de sus plazas tradicionales, la Liga Mexicana del Pacífico apuesta por una temporada distinta, con diez equipos persiguiendo el campeonato y un boleto especialmente atractivo hacia Hermosillo 2027.