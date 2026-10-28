Liga MX: ¿qué equipos que deben minutos de menores en el Apertura 2026?

A falta de tres jornadas para concluir la fase regular del Apertura 2026, 10 equipos de la Liga MX todavía no cumplen con la regla de minutos de menores. Monterrey es el equipo con mayor rezago, con 784 minutos acumulados de los mil 170 exigidos, aunque tiene un partido pendiente.

La normativa busca impulsar la participación de futbolistas jóvenes mexicanos mediante la suma de minutos durante el torneo. Los clubes que no alcancen el objetivo se exponen a sanciones deportivas y económicas, por lo que las últimas fechas serán determinantes para completar el requisito.

Además, los equipos pueden sumar un máximo de 225 minutos por partido para cumplir con la regla. Esta limitación establece un margen para distribuir la participación de los jugadores jóvenes durante el cierre de la fase regular.

Atlante ya tiene sus minutos de menor cumplidos. Mexsport

¿Qué equipos ya cumplieron la regla de menores?

Tijuana encabeza la lista de clubes que ya alcanzaron la cifra requerida, con 2 mil 201 minutos acumulados. Detrás aparecen Atlante, con mil 983, y Necaxa, con mil 940, los tres con el requisito cubierto antes de la jornada 15.

América, Atlas, Chivas, Pachuca y Pumas completan el grupo de ocho equipos que ya cumplieron con la normativa. Tijuana y América, además, tienen un partido pendiente, por lo que todavía podrían incrementar sus registros durante el torneo.

Los minutos acumulados por los clubes que ya cumplieron son los siguientes:

Tijuana: 2,201 minutos.

Atlante: 1,983 minutos.

Necaxa: 1,940 minutos.

América: 1,842 minutos.

Atlas: 1,488 minutos.

Chivas: 1,466 minutos.

Pachuca: 1,379 minutos.

Pumas: 1,350 minutos.

Monterrey, Juárez y Querétaro, entre los más rezagados

Rayados es el equipo que más minutos necesita para alcanzar el objetivo. Con 784 acumulados, debe sumar otros 386 para llegar a los mil 170 exigidos, aunque cuenta con un encuentro pendiente que puede aprovechar para reducir la diferencia.

FC Juárez y Querétaro también están entre los equipos con menor registro, con 866 y 856 minutos, respectivamente. Los Gallos Blancos tienen un partido pendiente.

Los equipos que no han cumplido:

Atlético de San Luis: 1,151 minutos.

Toluca: 1,008 minutos.

Cruz Azul: 965 minutos.

Santos: 919 minutos.

León: 916 minutos.

Puebla: 909 minutos.

Tigres: 891 minutos.

FC Juárez: 866 minutos.

Querétaro: 856 minutos.

Monterrey: 784 minutos.

Atlético de San Luis es el equipo más cercano a la meta entre los que aún no la alcanzan, con una diferencia de apenas 19 minutos. En contraste, Monterrey afronta el mayor desafío entre los clubes pendientes.

Rayados es el equipo con menos minutos de menor. Jafet Moz/Mexsport

¿Qué pasa si no se cumplen los minutos de menor?

Los equipos que no cumplan con los minutos establecidos se exponen a una deducción de tres puntos en la clasificación general y a una reducción del 15 por ciento en sus ingresos por derechos de formación.

Con tres jornadas por disputarse, los clubes que todavía están por debajo de la cifra deberán administrar los minutos disponibles para evitar las sanciones. La participación de futbolistas jóvenes será determinante para cumplir con el requisito antes del cierre de la fase regular.