Liga MX - Clausura 2026: América vs Pumas - Resumen (Cuartos de Final - Ida)
Sigue EN VIVO el partido América vs Pumas de los Cuartos de Final de ida del Clausura 2026, a través de nuestro Minuto a Minuto
América 3-3 Pumas. Todo queda por definirse para el próximo domingo en la vuelta
Álvaro Angulo se mete al área y dispara cruzado, pero desviado del arco
Robert Morales define ante la salida de Rodolfo Cota, pero se precipita y manda afuera el balón
Salen: Uriel Antuna, Rodrigo López y Jordan Carrillo
Entran: Tony Leone, César Garza y Jesús Rivas
Disparo de Thiago Espinosa que rechaza a una mano el arquero de Pumas
Alejandro Zendejas engaña a Keylor Navas desde los once pasos, con un potente cobro a la izquierda del guardameta
Nathan Silva patea a Henry Martín dentro del área al intentar despejar
Después de recortar distancias, las Águilas se lanzan al frente en busca del empate
Henry Martín cobra al centro y engaña a Keylor Navas que se lanzó a su izquierda
Tras la revisión en el VAR, Santander determina sancionar la pena máxima
Luis Enrique Santander revisa en el VAR un agarrón de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado
Los univeristarios esperan que Robert Morales y Uriel Antuna tomen el balón adelante para liquidar el juego con espacios
Las Águilas juegan cerca del área de Pumas, pero no inquietan a Keylor Navas
Rodrigo López es amonestado tras pegar una patada sobre la banda
Salen: Alexis Gutiérrez, Patricio Salas y Sebastián Cáceres
Entran: Raphael Veiga, Henry Martín y Thiago Espinosa
Sebastián Cáceres y Álvaro Angulo se dieron con todo en el aire y la peor parte se la lleva el central uruguayo del América
Isaías Violante es amonestado por una barrida sobre Adalberto Carrasquilla
Sale: Juninho
Entra: Pablo Bennevendo
El tercer tanto le da a los universitarios el dominio que tanto buscaron
Jordan Carrillo se quita a Erick Sánchez y saca un potente disparo de derecha al ángulo que deja inmóvil a Rodolfo Cota
Disparo de Erick Sánchez que se va desviado del arco universitario
Pumas está ganando 1-2 en casa de América tras los primeros 45 minutos
Sale: Cristian Borja
Entra: Ramón Juárez
Miguel Vázquez falla sobre la línea, en lugar de empujar el balón al fondo del arco, lo rechaza y se pierde el empate
Rodrigo López cayó involuntariamente sobre la rodilla del lateral americanista y la lesión parece grave
Disparo de Jordan Carrillo que detiene Cota, pero dejando vivo el balón para que aparezca Uriel Antuna y con un disparo de derecha marque el segundo
La tuvo Cristian Borja para empalmar el balón de volea, pero abanica y deja escapar una muy buena oportunidad
Las Águilas mejoraron y ahora imponen su ritmo, pero sin generar mayor peligro
Disparo de Kevin Álvarez que controla Keylor Navas sin dar rebote
Disparo de Adalberto Carrasquilla que controla en dos tiempos Rodolfo Cota
Juninho se escapaba solo, pero nadie lo acompañó y terminó perdiendo el balón
Ambos equipos se ordenan, defienden mejor y buscan asumir el ritmo del juego
Disparo de Alejandro Zendejas que se impacta en el horizontal después de haber superado a Keylor Navas
Cabezazo de Alejandro Zendejas que se va por encima del travesaño
Después de un gran inicio, América y Pumas bajan un poco las revoluciones
Alexis Gutiérrez se escapó con el balón y Rodrigo López tapa su disparo para mandar el balón a tiro de esquina
Tras un error de Álvaro Angulo, Patricio Salas se combina con Isaías Violante dentro del área y este último define al poste más lejano
Las Águilas están sufriendo ante un rival que poco a poco impone condiciones
Disparo de Jordan Carrillo que se va apenas a un lado del arco azulcrema
Los universitarios no dejan salir al América y lo asfixian tratando de provocar otro error
América falla en la salida, Cristian Borja regala el balón a Jordan Carrillo para que asista a Juninho y el brasileño define con un disparo cruzado
Pumas tiene más tiempo el balón, pero todavía sin acercarse al área de Rodolfo Cota
América y Pumas ya saltan al campo del Coloso de Santa Úrsula
Brian Rodríguez no está en el once titular y no sale ni a la banca
Las Águilas reciben a los universitarios en el remodelado Estadio Banorte