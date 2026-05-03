Liga MX - Clausura 2026: América vs Pumas - Resumen (Cuartos de Final - Ida)

Liga MX / Clausura 2026: América vs Pumas - EN VIVO (Cuartos de Final - Ida)

Final del Partido ¡¡Finaliza el duelo de ida en el Estadio Banorte!! América 3-3 Pumas. Todo queda por definirse para el próximo domingo en la vuelta

90+7' ¡¡Ceercaa Pumas otra vez!! Álvaro Angulo se mete al área y dispara cruzado, pero desviado del arco

90+4' ¡¡Ceercaa Pumas!! Robert Morales define ante la salida de Rodolfo Cota, pero se precipita y manda afuera el balón

90+1' Tres cambios de Pumas Salen: Uriel Antuna, Rodrigo López y Jordan Carrillo

​Entran: Tony Leone, César Garza y Jesús Rivas

90' Se agregan 9 minutos más en el Estadio Banorte

89' ¡¡Atajadón de Keylor Navas!! Disparo de Thiago Espinosa que rechaza a una mano el arquero de Pumas

85' ¡¡¡Gooooooooooooooooooooooool del América!!! Alejandro Zendejas engaña a Keylor Navas desde los once pasos, con un potente cobro a la izquierda del guardameta Alejandro Zendejas celebrando su gol ante Pumas. REUTERS

83' ¡¡Otra penal a favor de América!! Nathan Silva patea a Henry Martín dentro del área al intentar despejar

80' América se crece en la recta final Después de recortar distancias, las Águilas se lanzan al frente en busca del empate

78' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooooool del América!!! Henry Martín cobra al centro y engaña a Keylor Navas que se lanzó a su izquierda Henry Martín cobrando un penal ante Keylor Navas. REUTERS

76' ¡¡Penal a favor de América!! Tras la revisión en el VAR, Santander determina sancionar la pena máxima

74' ¡Posible penal para América! Luis Enrique Santander revisa en el VAR un agarrón de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado

72' Pumas apuesta a un contragolpe Los univeristarios esperan que Robert Morales y Uriel Antuna tomen el balón adelante para liquidar el juego con espacios

68' América busca recortar distancias Las Águilas juegan cerca del área de Pumas, pero no inquietan a Keylor Navas

66' Tarjeta amarilla para Pumas Rodrigo López es amonestado tras pegar una patada sobre la banda

63' Tres cambios del América Salen: Alexis Gutiérrez, Patricio Salas y Sebastián Cáceres

​Entran: Raphael Veiga, Henry Martín y Thiago Espinosa

60' ¡¡Fuerte choque de cabezas!! Sebastián Cáceres y Álvaro Angulo se dieron con todo en el aire y la peor parte se la lleva el central uruguayo del América

58' Tarjeta amarilla para el América Isaías Violante es amonestado por una barrida sobre Adalberto Carrasquilla

56' Cambio de Pumas Sale: Juninho

​Entra: Pablo Bennevendo

54' Pumas domina y controla el partido El tercer tanto le da a los universitarios el dominio que tanto buscaron

52' ¡¡¡Goooooooooooooooooooooool de Pumas!!! Jordan Carrillo se quita a Erick Sánchez y saca un potente disparo de derecha al ángulo que deja inmóvil a Rodolfo Cota Jordan Carrillo gritando su gol ante América. Mexsport

48' Avisa el América Disparo de Erick Sánchez que se va desviado del arco universitario

Segundo Tiempo ¡¡Arranca la parte complementaria entre América y Pumas!!

Medio Tiempo ¡¡Se termina la primera mitad en el Estadio Banorte!! Pumas está ganando 1-2 en casa de América tras los primeros 45 minutos Jugadores de Pumas celebrando con Uriel Antuna. REUTERS

45+5' Cambio de América Sale: Cristian Borja

​Entra: Ramón Juárez

45+4' ¡¡Perdonaaa América!! Miguel Vázquez falla sobre la línea, en lugar de empujar el balón al fondo del arco, lo rechaza y se pierde el empate

45+1' Cristian Borja sale muy adolorido del campo Rodrigo López cayó involuntariamente sobre la rodilla del lateral americanista y la lesión parece grave

45' Se agregan 4 minutos más

44' ¡¡¡Goooooooooooooooooooool de Pumas!!! Disparo de Jordan Carrillo que detiene Cota, pero dejando vivo el balón para que aparezca Uriel Antuna y con un disparo de derecha marque el segundo

41' ¡¡Pifia de América dentro del área!! La tuvo Cristian Borja para empalmar el balón de volea, pero abanica y deja escapar una muy buena oportunidad

38' América es ligeramente mejor Las Águilas mejoraron y ahora imponen su ritmo, pero sin generar mayor peligro

35' ¡¡Ahora avisa el América!! Disparo de Kevin Álvarez que controla Keylor Navas sin dar rebote

32' ¡¡Avisooo de Pumas!! Disparo de Adalberto Carrasquilla que controla en dos tiempos Rodolfo Cota

29' Contragolpe desperdiciado de Pumas Juninho se escapaba solo, pero nadie lo acompañó y terminó perdiendo el balón

25' América y Pumas buscan el control Ambos equipos se ordenan, defienden mejor y buscan asumir el ritmo del juego

23' ¡¡América estremece el travesañooo!! Disparo de Alejandro Zendejas que se impacta en el horizontal después de haber superado a Keylor Navas

20' ¡¡Ceercaa América!! Cabezazo de Alejandro Zendejas que se va por encima del travesaño

18' El partido se equilibró en el Estadio Banorte Después de un gran inicio, América y Pumas bajan un poco las revoluciones

15' Contragolpe peligroso de América Alexis Gutiérrez se escapó con el balón y Rodrigo López tapa su disparo para mandar el balón a tiro de esquina

13' ¡¡¡Goooooooooooooooooooool del América!!! Tras un error de Álvaro Angulo, Patricio Salas se combina con Isaías Violante dentro del área y este último define al poste más lejano Isaías Violante definiendo de zurda. Mexsport

11' América todavía no logra responder ante la presión de Pumas Las Águilas están sufriendo ante un rival que poco a poco impone condiciones

9' ¡¡Ceercaa Pumas!! Disparo de Jordan Carrillo que se va apenas a un lado del arco azulcrema

7' Pumas presiona y busca el segundo Los universitarios no dejan salir al América y lo asfixian tratando de provocar otro error

5' ¡¡¡Goooooooooooooooooooool de Pumas!!! América falla en la salida, Cristian Borja regala el balón a Jordan Carrillo para que asista a Juninho y el brasileño define con un disparo cruzado Keylor Navas celebrando el primer gol de Pumas. Mexsport

2' Los dos equipos buscan asumir el protagonismo Pumas tiene más tiempo el balón, pero todavía sin acercarse al área de Rodolfo Cota

Primer Tiempo ¡¡Comienza el partido de ida entre América y Pumas!!

17:00Hrs ¡¡Salen ambos equipos a la cancha del Estadio Banorte!! América y Pumas ya saltan al campo del Coloso de Santa Úrsula

16:50 Hrs Gran ausencia en América Brian Rodríguez no está en el once titular y no sale ni a la banca

16:30 Hrs Alineación de América Alineación de América. Foto: Redes Sociales

16:30 Hrs Alineación de Pumas Alineación de Pumas. Foto: Redes Sociales