Las lesiones no dejan a España, ¿Nico Williams y Yeremy Pino jugarán Dieciseisavos? 

La Selección Española derrotó 1-0 a Uruguay, aprovechando un error del veterano guardameta Fernando Muslera. Este triunfo permitió a La Roja terminar de líder del Grupo H, avanzando directamente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Con este resultado, España se consolidó como uno de los favoritos del torneo, demostrando solidez defensiva pese a un encuentro marcado por la intensidad y algunas acciones bruscas del rival.

España cerró la fase de grupos con un empate ante Cabo Verde y victorias sobre Arabia Saudita y Uruguay. Héctor López / Excélsior

Nico Williams y Yeremy Pino, lesionados

Aunque el objetivo deportivo se cumplió, el partido dejó un sabor amargo en el seno de la selección. Tanto Nico Williams como Yeremy Pino salieron muy tocados del encuentro, generando inmediata inquietud en el cuerpo técnico y la afición.

Pino sufrió una dura caída en los minutos finales tras un choque, cayendo mal sobre su hombro izquierdo. El jugador continuó sobre el campo con evidentes gestos de dolor y terminó el partido visiblemente afectado.

Nico Williams, que ingresó en la segunda parte tras recuperarse de problemas previos, también finalizó el encuentro con molestias. El extremo del Athletic Club se retiró cojeando y con la mano en la zona de la ingle, tras sufrir un problema muscular que podría tratarse de una lesión en el aductor derecho.

Estas bajas en posiciones de ataque representan un golpe sensible para Luis de la Fuente, que ya contaba con opciones limitadas en las bandas tras las rotaciones y otras ausencias.

¿Nico y Yeremy estarán disponibles con España?

De acuerdo a la última información de la Selección de España, Yeremy Pino evitó la fractura de clavícula.

Los exámenes confirmaron un esguince acromioclavicular en el hombro izquierdo, una lesión ligamentosa que requiere tiempo de recuperación pero que no es tan grave como se temió inicialmente.

En el caso de Nico Williams, los tests médicos continúan para determinar la gravedad exacta de su molestia en el aductor derecho tras un golpe.

La presencia de ambos jugadores para el duelo de Dieciseisavos de Final aún no se confirma, sin embargo, los dos permanecerán con el equipo durante el Mundial.