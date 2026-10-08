¡Les dijo que no! Crespo rechazó a grandes de Liga MX para dirigir al Atlas

Hernán Crespo tuvo opciones para llegar a otros grandes clubes del futbol mexicano, pero les cerró la puerta. El entrenador argentino eligió a los rojinegros del Atlas porque encontró una propuesta que iba más allá de dirigir al primer equipo: participar en la construcción deportiva del club, con funciones de mánager.

Crespo reveló en una entrevista con Fútbol Picante, de ESPN, que las otras instituciones interesadas buscaban una respuesta inmediata, mientras que el Atlas le ofreció involucrarse en una transformación a largo plazo.

Grandes equipos del futbol mexicano me han buscado, me buscaban por algo inmediato. Entonces siempre dije que no”, aseguró el argentino, sin revelar los nombres de los clubes que intentaron contratarlo.

El estratega explicó que la diferencia estuvo en el alcance de sus responsabilidades. Los rojinegros le plantearon ejercer como un “mánager a la inglesa”, con participación en distintas áreas y la posibilidad de aportar lo aprendido durante su trayectoria como jugador, técnico y dirigente.

Crespo recordó que también fue vicepresidente del Parma, una experiencia que considera útil para contribuir en esta etapa del equipo tapatío.

“Cuando llegó Atlas y me propuso algo mucho más grande que ser no solamente técnico, sino mánager a la inglesa, o sea, ocuparme de todo”, explicó el entrenador sobre la oferta que terminó por convencerlo.

El argentino señaló que su intención es dar seguimiento a las distintas categorías y a la formación de futbolistas, aunque reconoció que el desarrollo de sus ideas requiere tiempo.

“La idea es monitorear absolutamente todo lo que pasa en Atlas”, comentó Crespo, quien indicó que habían transcurrido cien días de trabajo.

Crespo quiere terminar con la zona de confort del Atlas

El técnico del Atlas también pretende cambiar las expectativas dentro de la institución. Crespo cuestionó que quedar fuera de los ocho primeros lugares pudiera asumirse sin mayores consecuencias y pidió elevar la exigencia.

Estamos saliendo de un lugar que te llevaba, digamos, a una zona de confort, que si no llegabas entre los ocho no pasaba nada. Bueno, que empiecen a pasar cosas”, expresó el argentino.

Los rojinegros, bajo esa visión, deben buscar sus objetivos con una propuesta ofensiva y asumir la responsabilidad de sus resultados, sin depender de que otros equipos tropiecen.

Crespo reconoció que habrá equivocaciones durante el proceso, pero sostuvo que asumirlas también forma parte de la construcción que aceptó encabezar.

“La idea es ser dueños de nuestro propio destino”, afirmó el estratega, decidido a que el Atlas deje de esperar oportunidades y comience a buscarlas.