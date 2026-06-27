La impactante silueta de Lamine Yamal en el río Hudson: Toman Nueva York con millonaria campaña

La silueta de Lamine Yamal recorrió el río Hudson de Nueva York, en una campaña de su principal patrocinador, que hizo esta activación para consolidar al joven extremo catalán como su principal figura. La barca con la imagen de la estrella española no pasó desapercibida para los neoyorquinos, que ya comenzaron a saber de uno de los futbolistas que están llamados a pelear el título de mejor del mundo.

Lamine Yamal: futbolista juvenil más prometedor

Lamine Yamal es considerado el futbolista juvenil más prometedor. La empresa alemana Adidas lo tiene como una de sus principales figuras globales, equiparándolo con leyendas consolidadas de la marca. Esta apuesta de la compañía refleja la confianza absoluta en su potencial deportivo y proyección mediática durante los próximos años.

De su debut a los 15 años hasta convertirse en estrella mediática

Desde que debutó a los 15 años completados con el FC Barcelona, Yamal se ha consolidado como una de las estrellas más mediáticas del futbol mundial. Su trayectoria acelerada lo colocó rápidamente en radar de las principales marcas deportivas, catapultándolo a nivel de protagonista de campañas de alcance global.

El cortometraje cinematográfico Backyard Legends

Adidas invirtió 70 millones de dólares en producir un anuncio de cinco minutos, grabado parcialmente en Badalona, España. El cortometraje reúne un elenco estelar con Yamal compartiendo protagonismo con Bad Bunny, Timothée Chalamet, Lionel Messi, Zinedine Zidane y David Beckham. Bajo el lema "You Got This" ("Tú puedes"), la campaña celebra el futbol callejero y sus raíces barriobajeras. El propio Yamal declaró que jugar en el Mundial representa la misma alegría que sentía en parques de su natal Rocafonda.

Colección Adidas x SP5DER y logo exclusivo

La activación del río Hudson coincidió con el lanzamiento de una colección especial diseñada junto a la marca de streetwear SP5DER. La línea cápsula incluye camisetas de futbol, conjuntos deportivos con pedrería y calzado F50 Formotion con detalles en rosa brillante. El prelanzamiento digital inició el 26 de junio, con llegada a tiendas globales programada para 1 de julio.

Para posicionarlo al nivel de íconos históricos como Messi, Adidas diseñó un logotipo único "LY304". El emblema estiliza sus iniciales "LY" e incorpora el número 304, código postal de Rocafonda que Yamal recrea con las manos al festejar sus goles.