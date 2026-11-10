Kompany reaparece en el Bayern tras desvanecerse durante un entrenamiento

Vincent Kompany regresó a las instalaciones del Bayern Munich por primera vez desde el desvanecimiento que sufrió durante un entrenamiento el 23 de octubre, un episodio que lo alejó del banquillo durante los últimos cinco partidos del conjunto alemán.

El entrenador belga, de 40 años, reapareció en el centro de entrenamiento de Säbener Straße con el brazo en cabestrillo, debido a una dislocación de hombro que, al parecer, sufrió durante el mismo incidente.

El Bayern Munich informó que su director técnico continúa en proceso de recuperación y realizará la rehabilitación del hombro en las instalaciones del equipo, aunque todavía no se conoce cuándo podrá retomar sus funciones al frente del plantel.

Kompany se sintió indispuesto mientras presenciaba una práctica del segundo equipo y posteriormente recibió un diagnóstico de irritación meníngea, lo que le impidió acompañar al Bayern en sus compromisos más recientes.

Su regreso a Säbener Straße representó un paso en su recuperación, aunque todavía no supone su reincorporación a la dirección de los entrenamientos ni confirma que estará en el banquillo para el siguiente encuentro.

Aaron Danks sostiene al Bayern en la pelea

Ante la ausencia de Vincent Kompany, el auxiliar Aaron Danks asumió la conducción del equipo y dirigió encuentros importantes tanto en la Champions League como en la Bundesliga.

Bajo el mando de Danks, el Bayern Munich derrotó 2-0 al Atlético de Madrid en la competencia europea y empató 2-2 con el Borussia Dortmund, en un enfrentamiento directo por la cima del campeonato alemán.

El conjunto bávaro llegó al parón internacional como líder de la Bundesliga, por delante del Borussia Dortmund gracias a la diferencia de goles, mientras espera la recuperación de su entrenador.

El director deportivo Max Eberl informó periódicamente sobre la evolución de Kompany, aunque el club todavía no estableció una fecha para su vuelta al banquillo.

El próximo compromiso del Bayern Munich será el viernes 20 de noviembre ante el Colonia, en el Allianz Arena, una vez concluida la pausa por los encuentros de selecciones nacionales.

La presencia de Kompany en ese partido continúa pendiente de su evolución, mientras el técnico mantiene su recuperación y comienza la rehabilitación del hombro en el centro de entrenamiento del club.