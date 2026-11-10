Exportero de Liga MX es detenido por presunta venta de relojes falsificados

El exportero de la Liga MX, Pedro Hernández Calderón, fue detenido en Estados Unidos por una presunta participación en la venta de relojes falsificados, mismos que –de ser auténticos- habrían alcanzado un valor de 5.4 millones de dólares.

Durante las últimas horas circuló la noticia de que el exportero de distintos clubes en el futbol mexicano entre 2003 y 2012, Pedro Hernández Calderón, fue detenido en Estados Unidos por una presunta participación en la falsificación y venta de relojes.

A más de una década de su distanciamiento de las canchas, el nombre de Pedro Hernández desapareció del radar nacional, hasta que la Oficina del Distrito Sur de Texas publicó los hechos que se le impugnan al exguardameta:

“En el momento de su primera comparecencia ante el tribunal, se supo que Hernández-Calderón es un exportero profesional que jugó en los clubes de fútbol mexicanos Atlas, Santos Laguna y Necaxa”.

La investigación fue llevada a cabo por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, con la colaboración de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Postal de los Estados Unidos, por lo que se espera una resolución del caso.

¿En qué equipos jugó Pedro Hernández en la Liga MX?

Su primera playera defendida fue la de los Delfines de Coatzacoalcos durante su paso por la división de plata del futbol mexicano, mientras que si debut en la máxima categoría fue durante el Apertura 2005 vistiendo los colores del Santos Laguna.

Posteriormente, fue parte del arco de Jaguares, Atlas -equipo en el que estuvo más tiempo- y posteriormente cerró su etapa como profesional recalando en Necaxa e Irapuato.

Delfines de Coatzacoalcos / 2003-05

Santos Laguna / 2005-06

Jaguares de Tapachula / 2006-07

Atlas / 2007-10

Necaxa / 2010-2011

Irapuato / 2011-2012

La Final del Apertura 2026 se llevará a cabo el domingo 13 de diciembre; si Toluca accede, se modifica al domingo 27. Mexsport

BFG