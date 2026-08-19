La Kings y Queens League México regresan para el torneo de copa con una reducción de equipos

La Kings League México regresará el próximo domingo 6 de septiembre con el inicio de su torneo de copa, mientras que la Queens League México retomará la actividad una semana después. Ambas competencias marcarán el cierre de la actividad del formato en 2026.

Para esta nueva etapa habrá una reducción en el número de participantes. La competencia varonil pasará de 12 a 10 equipos, mientras que la femenil tendrá ocho conjuntos, debido a la salida de algunos proyectos que formaban parte de las ligas.

Kings Cup México tendrá 10 equipos

La Kings Cup México contará con 10 equipos después de las salidas de Los Aliens, presidido por Castro 1021, y Los Simios, proyecto encabezado por Abraham Flores.

Los Aliens habían participado en el formato desde la llegada de la Kings League a México en 2024. Durante su paso por la competencia, el equipo contó con jugadores con experiencia en Liga MX como David Cabrera, Efraín Velarde y César Villaluz, entre otros.

Los Simios, por su parte, llegaron al formato hace un año para participar en la primera edición de la Kings Cup México. Uno de los jugadores con mayor experiencia que pasó por el equipo fue José Joaquín “Shaggy” Martínez, quien fue campeón de Liga MX con Cruz Azul.

La reducción de equipos también continúa una serie de salidas que se han presentado desde el segundo año del formato en México. En el torneo de llegada de Los Simios ya no participaron Muchachos FC, del argentino Jero Freixas; West Santos FC, presidido por Westcol y Arcángel; Olimpo United, de Javier “Chicharito” Hernández, y Real Titán, de Germán Garmendia.

Con las dos nuevas bajas, la competencia varonil iniciará el torneo de copa con 10 equipos.

Queens Cup México se queda con ocho equipos

La Queens Cup México también tendrá una reducción en sus participantes. La competencia femenil contará con ocho equipos para el torneo de copa, luego de las salidas de Las Aliens de Pita 1021 y Persas FC de Pamela Verdirame y Bárbara Núñez.

Las Aliens dejarán la Queens League México al mismo tiempo que el proyecto varonil. El equipo formó parte de la competencia desde la primera temporada de la liga femenil en el país.

Persas FC también dejará de contar con representación femenil, aunque el proyecto continuará dentro de la Kings League México con su equipo varonil.

Estas no son las primeras salidas que ha tenido la competencia desde su llegada al país. Previamente dejaron el formato Las Chamas con Karen Torres, Las Santas con LlunaClark, Olimpo United de Espe y Real Titán de Vicky Palami.

Además, Aniquiladores llegó a México sin equipo femenil, mientras que Los Simios y Guerrilla se incorporaron hace un año únicamente a la Kings League.

Pese a las bajas, la Queens Cup México mantendrá al Club América, que se convirtió en la primera filial de un equipo profesional en participar dentro del formato.

De esta manera, la Kings League México regresará con 10 equipos y la Queens League México lo hará con ocho. Ambas competencias comenzaron en México con 12 proyectos espejo en las categorías varonil y femenil, pero con el paso de los torneos los participantes han cambiado y el número de equipos se ha reducido.