VIDEO: Mira el espectacular accidente de Gasly en Miami que paralizó un momento a la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami 2026 ha sido escenario de uno de los momentos más dramáticos de la temporada tras un accidente que provocó el toque del bólido de Liam Lawson (Racings Bulls) contra Pierre Gasly (Alpine) en la vuelta ocho del circuito internacional de Miami. El incidente, que obligó al abandono inmediato de ambos pilotos, generó preocupación en el paddock y en las gradas hasta que el francés salió de su auto, que volcó sobre la pista.

La maniobra se produjo cuando Gasly intentaba un adelantamiento arriesgado por el exterior en medio de una intensa disputa rueda a rueda. En ese instante, se produjo un contacto lateral con el monoplaza de Lawson que desestabilizó por completo al Alpine del francés. La inercia del impacto provocó que el coche de Gasly volcara de forma espectacular, dando un par de vueltas sobre el asfalto antes de quedar suspendido en el aire y terminar boca abajo cerca de las protecciones.

Afortunadamente, y a pesar de la violencia del vuelco, Pierre Gasly salió del auto por sus propios medios, confirmando más tarde que se encontraba ileso. Lawson, por su parte, también sufrió daños irreparables en su Racing Bulls que lo obligaron a retirarse, marcando un doble DNF (no terminó) que cambió el rumbo de la competencia.

Este accidente no solo afectó a los implicados; para Alpine, el domingo se convirtió en una pesadilla al perder a su piloto principal, dejando al argentino Franco Colapinto como la única carta del equipo francés para rescatar puntos. Tras el retiro del coche de seguridad, la carrera continuó con una tensión palpable, recordándonos que en la Fórmula 1 la línea entre una maniobra maestra y el desastre absoluto es extremadamente delgada.