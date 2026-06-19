Katia Itzel rescata a Felix Zwayer con jugo de pepinillo en el Mundial 2026

En un Mundial donde cada detalle cuenta, la árbitra mexicana Katia Itzel García volvió a robarse los reflectores al convertirse en la salvadora del silbante central del partido entre Estados Unidos y Australia.

Durante los minutos finales del encuentro correspondiente al Grupo D de la Copa del Mundo 2026, el árbitro alemán Felix Zwayer sufrió fuertes calambres cuando el reloj marcaba el 90+3 en el Seattle Stadium, escenario que registró un lleno absoluto.

Ante la molestia física del colegiado europeo, Katia Itzel no dudó en actuar. La mexicana recorrió el terreno de juego para entregarle una bebida especial que utilizan habitualmente los árbitros y deportistas de alto rendimiento para combatir este tipo de problemas musculares.

Tras recibir la bebida, Zwayer permaneció algunos instantes sobre el césped realizando ejercicios de estiramiento. Minutos después pudo reincorporarse sin inconvenientes y completar el encuentro hasta el silbatazo final.

La escena no pasó desapercibida y mostró una faceta poco conocida del trabajo arbitral, donde la preparación física y la rápida reacción ante cualquier imprevisto resultan fundamentales para llevar a buen puerto un partido de la máxima exigencia.

¿Qué es el jugo de pepinillo?

La bebida que recibió Felix Zwayer es conocida popularmente como Pickle Juice o jugo de pepinillo, un producto cada vez más utilizado en el deporte de alto rendimiento.

Se trata de una mezcla elaborada principalmente con agua, vinagre y sal, caracterizada por su elevado contenido de sodio y electrolitos, muy superior al de algunas bebidas deportivas convencionales.

El famoso jugo de pepinillo Especial

Su efectividad para combatir los calambres tiene una explicación científica. El ácido acético presente en el vinagre estimula receptores neurológicos que ayudan a detener las contracciones musculares involuntarias en cuestión de 60 segundos.

Además, su alta concentración de sales favorece la hidratación y la retención de líquidos después de un esfuerzo intenso, motivo por el cual numerosos atletas y árbitros lo consumen en pequeñas dosis antes o durante competencias de gran desgaste físico.