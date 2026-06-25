VIDEO: ¡Home sweet home! El mexicano Karim López llega a Memphis y ya presume su nueva casa

El delantero mexicano Karim López ya conoce la que será su casa en la NBA: el FedEx Forum de Memphis. El delantero sonorense, quien fue elegido la noche del Draft de la NBA, apareció en un video al lado de su nuevo compañero Cam Boozer con la arena de los Grizzlies de fondo, ambos expresando su deseo por comenzar su nueva etapa en el mundo del basquetbol.

Karim López se convirtió el martes en el primer mexicano en ser elegido en una primera ronda de draft en la historia y apenas el segundo en llegar a la NBA por vía del reclutamiento, después del chihuahuense Eduardo Nájera, quien fue tomado por los Houston Rockets en la posición 38 en el 2000 y poco después mandado a los Dallas Mavericks.

La historia de Karim López, delantero sonorense de 19 años, fue parecida a la de Nájera, luego de que escuchó su nombre en la posición 21, tomado por los Detroit Pistons, pero de inmediato mandado a los Grizzlies Memphis, que esa noche eligieron a Boozer (tercera posición global) y al guardia Richie Saunders (posición 32, en la segunda ronda).

Nueva etapa de Karim López como profesional

A pesar de su juventud, Karim López únicamente agregará una nueva etapa en su currículum profesional, el cual comenzó hace tres años cuando debutó con el Juventud de Badalona de la Liga española.

Los últimos dos años los pasó con los New Zealand Breakers de la Liga de Australia como elemento del programa Next Stars. Su impacto y crecimiento lo hicieron un prospecto para la NBA, que se hizo realidad después de su elección en el reclutamiento colegial.

Rendimientos sobresalientes de Karim López

Temporada 2024-2025: López tuvo 25 partidos con promedios de 9.6 puntos, y 4.7 rebotes

López tuvo 25 partidos con promedios de 9.6 puntos, y 4.7 rebotes Temporada 2025-2026: El mexicano mejoró a 30 partidos con 11.9 puntos y 6.1 rebotes por partido.

Récord Histórico de Anotación: El 30 de enero de 2026, registró la mejor actuación de su carrera profesional al anotar 32 puntos ante Melbourne United, incluyendo 19 unidades en el último cuarto. Empató el récord de más puntos anotados por un jugador del programa Next Stars elegible para el Draft.



Defensor Único en la Liga: En su última temporada, fue el único jugador en toda la NBL en promediar al menos 6.0 rebotes, 1.0 bloqueo y 1.2 robos cometiendo menos de 2 pérdidas de balón por encuentro.

El siguiente paso de Karim López en la NBA es estar en la liga de verano

La NBA Summer League 2026 de Las Vegas se llevará a cabo del 9 al 19 de julio de 2026. Este torneo veraniego, que se celebra anualmente en las instalaciones de la UNLV, y marcará el debut del sonorense Karim López vistiendo el uniforme de los Memphis Grizzlies.