¡Furia en Madrid! Queman camisetas de Julián Álvarez tras forzar en el Mundial su salida del equipo

La percepción de traición desató el caos en la capital española. Un sector de la afición del Atlético de Madrid reaccionó de forma violenta, llegando a la quema de camisetas, luego de las sorpresivas declaraciones de su delantero estrella, Julián Álvarez. Apenas unas horas después de que el atacante argentino rompiera el silencio en plena concentración de la Copa del Mundo 2026 para forzar públicamente su traspaso, las redes sociales mostraron videos de indignación por parte de los fanáticos rojiblancos.

El silencio de ‘La Araña’ Álvarez llegó a su fin tras meses de especulaciones sobre su continuidad en el esquema del equipo del Cholo Simeone. El futbolista de 26 años reconoció ante los medios internacionales que ya abordó su deseo de salir con la alta dirigencia del club, y aunque se negó a revelar el nombre de su próximo destino, en el entorno del futbol europeo es un secreto a voces que busca vestir la camiseta del FC Barcelona.

"Quiero cumplir mi sueño": la brutal honestidad de Álvarez

El artillero no recurrió a los clichés corporativos del futbol profesional y optó por una postura directa que dinamitó su relación con la grada del Estadio Metropolitano.

Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", declaró de forma contundente Julián Álvarez, delantero de la selección de Argentina, provocando un cisma en la planificación deportiva colchonera.

Detrás de este movimiento se encuentra una operación que la directiva del cuadro blaugrana ha venido cocinando a fuego lento durante semanas. El impacto de la noticia es mayúsculo si se toma en cuenta el rendimiento del sudamericano, quien llegó a Madrid en agosto de 2024 procedente del Manchester City por 75 millones de euros, y desde entonces consolidó un registro de 49 goles en 63 encuentros.

El blindaje millonario y las ofertas rechazadas

La postura del atacante pone contra las cuerdas a la directiva rojiblanca, la cual ya había resistido cañonazos económicos antes de que el futbolista hiciera pública su postura de rebeldía en el mercado de fichajes:

Oferta del acérrimo rival : El Real Madrid presentó una propuesta formal de 150 millones de euros ($173 millones de dólares), la cual fue rechazada tajantemente por el Atlético.

: El presentó una propuesta formal de ($173 millones de dólares), la cual fue rechazada tajantemente por el Atlético. Precio de salida de locura: La cláusula de rescisión estipulada en el contrato de Julián Álvarez asciende a los 500 millones de dólares.

Por el momento, el futbolista permanece concentrado con la albiceleste en el certamen veraniego, pero el impacto de su anuncio reverberó en cada zona mixta y entrevista postpartido, mientras la directiva de Madrid analiza cómo resolver el futuro de un jugador que ya se declaró en completa rebeldía.