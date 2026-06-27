“El juego limpio es el espíritu del juego”: La nota que dejó Irán en el vestidor de Seattle

Después del empate frente a Egipto en el cierre de la fase de grupos de la Copa del Mundo, la Selección Nacional de Irán volvió a dejar un mensaje en el vestidor del estadio donde disputó el partido. Tal como ocurrió tras sus encuentros en Los Ángeles, el equipo iraní escribió una carta dirigida a los anfitriones y a sus aficionados.

La nota comienza con una reflexión sobre los valores que, de acuerdo con la selección iraní, representan al equipo por encima de los resultados deportivos.

“Venimos de Irán, una tierra que desde hace milenios antepone el honor a la victoria. Para nosotros el fútbol no es solo resultados, sino una prueba de carácter”, se lee en el mensaje.

Posteriormente, el texto hace referencia al juego limpio, después de la polémica generada por el gol anulado a Irán en el tiempo de compensación frente a Egipto. Aunque la decisión arbitral fue correcta de acuerdo con el reglamento, la selección aprovechó el mensaje para reiterar su postura.

Quizá se ganen puntos de muchas formas, pero el respeto no se gana. Un equipo puede clasificarse, pero solo con integridad y honor se permanece erguido ante la historia. El juego limpio no es una línea en el reglamento, sino el espíritu del juego.

La carta concluye con un agradecimiento a la ciudad de Seattle por recibir a la delegación iraní y un mensaje dirigido a los aficionados que acompañaron al equipo durante el torneo.

“Gracias, Seattle, por vuestra hospitalidad. Gracias a todos los iraníes que han puesto su corazón, su voz y todo su ser por Irán. Irán siempre se mantiene erguido”.

Al igual que la nota que dejaron anteriormente en el vestidor del Estadio de Los Ángeles, el mensaje de Seattle incluyó el número 168.

El significado del número 168 para Irán

Además de aparecer en ambas cartas, el número 168 también ha estado presente en los pines que la delegación iraní porta en su ropa de viaje durante la Copa del Mundo.

La cifra hace referencia al ataque aéreo ocurrido el pasado 28 de febrero contra una escuela en la ciudad de Minab, donde, de acuerdo con reportes de las autoridades iraníes, murieron 168 niñas y 14 maestros.

El ataque fue realizado con tres misiles Tomahawk lanzados por Estados Unidos y habría ocurrido por error, según informes militares.

Los jugadores iraníes portan un pin con el número 168. REUTERS

Irán espera los resultados para conocer su futuro

Con el empate frente a Egipto, Irán mantiene posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Sin embargo, su clasificación ya no depende únicamente de sus propios resultados. El conjunto iraní deberá esperar lo que ocurra en los partidos de Croacia, Argelia y República Democrática del Congo para conocer si consigue un lugar en la fase de eliminación directa, por lo que su futuro en la Copa del Mundo se definirá hasta el cierre de la jornada del sábado.