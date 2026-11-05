Huiqui celebra convocatoria de tres jugadores de Cruz Azul al Tri y espera más llamados

Joel Huiqui celebró que tres futbolistas de Cruz Azul hayan sido convocados por Rafael Márquez a la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre, en la que el Tricolor enfrentará a Jamaica en una serie de ida y vuelta por la Liga de Naciones de la Concacaf.

Erik Lira, Jesús Orozco Chiquete y Andrés Montaño fueron incluidos en la lista del combinado nacional. Este último destacó como una de las sorpresas de la convocatoria, después de cerrar el torneo con actuaciones que llamaron la atención del cuerpo técnico de la Selección.

En conferencia de prensa, Huiqui manifestó su satisfacción por la presencia de sus jugadores y consideró que el rendimiento colectivo e individual de Cruz Azul puede abrir la puerta a nuevas oportunidades para sus futbolistas.

Ojalá que no solo sean tres. Nos gustaría que todos nuestros jugadores tuvieran chance de mostrarse con el entrenador en una competencia tan importante.

El técnico señaló que los integrantes del equipo tienen claro que su primera responsabilidad es responder con Cruz Azul y que sus actuaciones en el club son el principal camino para llegar al representativo nacional.

Estoy seguro de que el jugador es consciente de que la única manera de ser visto y llamado a la selección es hacer un buen papel en su equipo

Joel Huiqui destacó el llamado de sus jugadores. Mexsport

Andrés Montaño, la sorpresa de la convocatoria

Huiqui dedicó parte de sus comentarios al momento que atraviesa Andrés Montaño, quien consiguió un lugar en la lista de Rafael Márquez. El entrenador destacó sus intervenciones recientes y la influencia que ha tenido cuando ingresa como suplente.

Sabemos que Andrés ha hecho un gran cierre de torneo, buenos ingresos cuando entra de cambio, cuando inicia lo hace bastante bien y tan es así que va directamente al marcador con sus penales y su funcionamiento dentro del campo.

El estratega también reconoció que la competencia interna ha sido importante para elevar el nivel del plantel. La disputa por los puestos permite que distintos futbolistas tengan oportunidades de participar y mostrar sus condiciones, mientras el equipo mantiene la pelea en la parte alta de la clasificación.

Andres Montano espera fue llamado de vuelta al Tricolor MEXSPORT

Cruz Azul también apunta a otras selecciones

Más allá de los tres convocados por México, Huiqui consideró que el plantel cuenta con futbolistas capaces de representar a otros países. El entrenador destacó tanto la calidad de los jugadores mexicanos como las condiciones de los elementos extranjeros que forman parte del equipo.

Tenemos jugadores mexicanos de muy buena calidad y estoy seguro de que lo harán bastante bien. También tenemos jugadores extranjeros que son calidad para jugar en selecciones de su país.

La convocatoria de noviembre permitirá que Lira, Orozco Chiquete y Montaño se incorporen al trabajo del combinado nacional para los compromisos ante Jamaica. Mientras tanto, el cuerpo técnico celeste mantiene la expectativa de que el rendimiento de sus futbolistas se traduzca en más llamados en futuras fechas FIFA.