José Mourinho critica el exceso de conferencias de prensa en el Real Madrid

El director técnico del Real Madrid, José Mourinho, cuestionó la saturación de compromisos comerciales y de prensa que afronta el equipo en el campeonato español. Durante la conferencia previa al partido de Liga frente al Elche, el entrenador portugués señaló con ironía el desgaste que representa cumplir con seis ruedas de prensa en el lapso de una semana, tanto para el cuerpo técnico como para los profesionales de la comunicación.

Seis ruedas de prensa en una semana. En otros países me permitían ahorrarme una rueda de prensa. Estoy cansado de vosotros y vosotros de mí. Yo digo lo mismo, vosotros no tenéis más preguntas para hacerme, pero aquí estamos, porque es nuestro trabajo", declaró el timonel madridista.

De cara al encuentro en el Estadio Martínez Valero, Mourinho confirmó que, de no presentarse contratiempos de última hora, Jude Bellingham, Vinícius Junior y Kylian Mbappé serán titulares. El estratega enfatizó que el principal objetivo institucional es asegurar la victoria, complementada con un adecuado desempeño colectivo dentro del terreno de juego.

Gestión física y análisis del plantel

El Real Madrid encara un calendario de tres partidos en ocho días antes del próximo parón de selecciones, periodo que incluye el derbi ante el Atlético de Madrid. Al respecto, Mourinho detalló que su propuesta táctica prioriza la presión alta y la recuperación inmediata del balón en territorio rival, aunque reconoció la imposibilidad física de mantener dicha intensidad durante los 90 minutos de juego.

En el análisis individual, evaluó el momento de Vinícius Junior, acotando que el delantero brasileño aún debe alcanzar su rendimiento óptimo esta temporada. Por el contrario, dedicó palabras de elogio para el juvenil turco Arda Güler, resaltando de manera particular su evolución física, visión de campo y peso en la organización ofensiva.

Finalmente, el entrenador optó por no emitir declaraciones respecto a las recientes valoraciones de Lamine Yamal sobre el Balón de Oro. Asimismo, expresó su confianza en el cuerpo técnico de la selección de Francia para la correcta dosificación de Aurélien Tchouaméni, quien recién se reincorpora tras una lesión. Mourinho dio por concluida la sesión cuestionando a los reporteros presentes por la falta de interrogantes relacionadas con las decisiones arbitrales por penalizaciones ocurridas en la jornada previa.