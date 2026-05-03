Jonathan Aranda define en extra innings y es líder productor en la Americana

El tijuanense Jonathan Aranda firmó una gran tarde al conectar cuatro hits, el último de ellos para traer la carrera del triunfo y encaminar a los Tampa Bay Rays a una victoria de 2-1 sobre los San Francisco Giants, resultado con el que además completaron la barrida en la serie.

Aranda tuvo una jornada encendida al bate al irse de 4-5, siendo factor constante durante todo el encuentro y apareciendo en el momento clave. En la décima entrada, con corredor automático en segunda y tras la base por bolas intencional a Junior Caminero, conectó un imparable al jardín derecho-central para remolcar la carrera que definió el juego.

Con esa producción, Aranda alcanzó las 28 carreras impulsadas, colocándose como líder de ese departamento en la Liga Americana, una más que Yordan Álvarez de los Houston Astros y Ben Rice de los New York Yankees.

El mexicano mantiene un arranque sólido, con promedio de .252, además de sumar 7 cuadrangulares en 33 juegos, todos disputados en la temporada, lo que refleja su constancia y peso dentro del lineup de Tampa Bay.

El encuentro se mantuvo cerrado desde el inicio. San Francisco tomó ventaja en la primera entrada, pero los Rays respondieron hasta el octavo episodio con un squeeze play que igualó la pizarra y obligó a definir el juego en entradas extra.

En ese escenario, el pitcheo de Tampa Bay logró contener a la ofensiva rival y dejó la mesa servida para que Aranda resolviera el encuentro. Su batazo no solo aseguró la victoria, también selló la barrida sobre Giants y confirmó el gran momento colectivo del equipo.

Con este resultado, los Rays han ganado 9 de sus últimos 10 juegos, consolidándose como uno de los equipos más en forma de la Liga Americana. Aunque todavía se encuentran a 1.5 juegos de los New York Yankees, líderes divisionales, ya han construido una ventaja de 4.5 juegos sobre su más cercano perseguidor en la pelea por el comodín.

Para San Francisco, la derrota representó su sexta consecutiva, en una serie donde apenas lograron anotar 2 carreras, reflejando sus problemas ofensivos.

El aporte de Aranda sigue marcando diferencia en este inicio de campaña, consolidándose como uno de los bates más productivos del circuito y una pieza clave en las aspiraciones de Tampa Bay.