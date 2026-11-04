Medida desesperada en la NFL: Los Ravens van por Jacoby Brissett tras perder a sus quarterbacks

Los Baltimore Ravens tuvieron que buscar ayuda fuera de casa para afrontar su crisis de quarterbacks. La franquicia está ultimando un intercambio con los Arizona Cardinals para adquirir al veterano Jacoby Brissett, después de perder por lesión a sus dos principales opciones en la posición.

La emergencia comenzó durante la derrota por 36-10 ante los Buffalo Bills. Lamar Jackson sufrió una lesión en el pulgar derecho en su primera jugada ofensiva y necesitará cirugía, mientras que su suplente, Tyler Huntley, sufrió una lesión que puso fin a su temporada.

El panorama también se complicó para el novato Joe Fagnano, quien terminó aquel encuentro con una lesión en el tobillo. Sin embargo, Baltimore confirmó que será el encargado de iniciar ante los Jacksonville Jaguars este jueves, ya que el intercambio por Brissett no estará completado a tiempo.

Brissett llega a Baltimore tras perder la titularidad en Arizona

A sus 33 años, Brissett representa una alternativa con experiencia para una ofensiva que necesita estabilidad. El quarterback acumula 73 titularidades en la NFL y un récord de 23-50 como titular.

Su salida de Arizona se produce después de perder el puesto. Brissett inició los primeros ocho partidos de la temporada, en los que lanzó para 1,719 yardas, 10 touchdowns y siete intercepciones. Sin embargo, fue relegado al tercer lugar de la posición después de que Gardner Minshew asumiera la titularidad y el novato Carson Beck quedara como suplente.

El intercambio se espera completar durante el fin de semana, por lo que Brissett tendría tiempo para familiarizarse con el sistema ofensivo de Baltimore antes de su posible debut ante Los Angeles Chargers.

Los Ravens, que tienen marca de 4-4, buscan mantenerse en la pelea por los playoffs pese a la ausencia de Jackson. La llegada del veterano no garantiza que puedan recuperar el nivel ofensivo de sus mejores momentos, pero sí les ofrece una opción con experiencia para afrontar una situación que se volvió crítica en apenas un partido.