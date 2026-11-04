Deshaun Watson, en protocolo de conmociones: Shedeur Sanders apunta a ser titular de los Browns

Los Cleveland Browns podrían tener que recurrir a Shedeur Sanders para su próximo compromiso. Deshaun Watson fue colocado en el protocolo de conmociones de la NFL después de reportar síntomas derivados del golpe que recibió durante la derrota del domingo ante los Pittsburgh Steelers.

El quarterback sufrió un impacto casco contra casco del safety Jaquan Brisker durante el primer cuarto. La acción obligó a retirarse momentáneamente para una evaluación médica, pero Watson recibió autorización para regresar en la siguiente serie ofensiva y terminó el partido.

El problema apareció después. De acuerdo con el comunicado de Cleveland, Watson superó las evaluaciones realizadas al terminar el encuentro y el lunes por la mañana, sin presentar síntomas. Sin embargo, el martes informó al cuerpo médico que había comenzado a experimentar molestias desde la noche anterior, por lo que fue incorporado inmediatamente al protocolo de conmociones.

Shedeur Sanders tendrá la oportunidad con los Browns

Ante la incertidumbre sobre la disponibilidad de Watson para enfrentar a los New Orleans Saints este domingo 8 de noviembre, el entrenador en jefe Todd Monken señaló que Cleveland preparará el partido considerando que su quarterback titular no estará disponible.

Esto abre la puerta para Shedeur Sanders, quien recibirá las repeticiones con la ofensiva titular durante los entrenamientos de esta semana. El joven pasador podría conseguir así su primera titularidad de la temporada 2026.

Monken destacó la preparación y disciplina de Sanders, además de considerar que este escenario representa una oportunidad importante para demostrar su capacidad. El entrenador también reconoció que sería complicado que Watson pudiera jugar sin haber entrenado durante la semana.

Sanders tiene experiencia como titular en Cleveland: durante su temporada de novato, en 2025, inició los últimos siete partidos del equipo y consiguió tres victorias. Ahora tendría la posibilidad de asumir nuevamente la responsabilidad, aunque en circunstancias distintas.

Los Browns llegan al compromiso con marca de 5-3 y necesitan mantener el ritmo en la pelea por los playoffs. Si Watson no supera el protocolo a tiempo, Sanders será el encargado de dirigir la ofensiva ante unos Saints que recibirán a Cleveland en Nueva Orleans.