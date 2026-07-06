El video del insulto de Javier Aguirre a la joya de Inglaterra que desató risas en pleno partido

Javier Aguirre dejó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 cuando tuvo un curioso intercambio con el delantero inglés Anthony Gordon, a quien le dijo un insulto que fue captado en las cámaras, pero no fue con un espíritu de ofender, sino de convivencia, pues instantes después ambos rompieron a reír tras las jocosas palabras que se dieron durante el partido México ante Inglaterra que terminó con la eliminación del Tri.

La escena, capturada en video por las cámaras de transmisión, y difundida masivamente en redes sociales, ocurrió durante la primera mitad del partido. El estratega mexicano se acercó a la línea de banda y le gritó al atacante nuevo atacante del FC Barcelona: "Gordon... fuck you" (¡Gordon, jódete!). Ambos protagonistas reaccionaron con risas, demostrando la buena relación y eliminando cualquier tensión extra en el terreno de juego.

La despedida de Javier Aguirre y el relevo de Rafa Márquez en el Tri

El partido concluyó con una dolorosa derrota para México por 3-2, resultado que consumó la eliminación del conjunto tricolor en los octavos de final de la justa veraniega. Los goles del cuadro de los Tres Leones llegaron por cortesía de un doblete de Jude Bellingham y un penal de Harry Kane provocado precisamente por una falta sobre Anthony Gordon; por el cuadro local descontaron Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Este emocionante choque significó, además, la última vez que El Vasco dirigió al conjunto nacional en su carrera profesional. Tras el silbatazo final, el experimentado timonel hizo oficial su salida del banquillo azteca para abrir paso al proceso de su asistente:

Son un gran equipo y nosotros hicimos lo que pudimos. Está claro que se cumplió un ciclo", declaró Javier Aguirre al confirmar que Rafa Márquez asumirá la dirección técnica de cara al próximo proceso mundialista.

El curioso momento con el atacante de la Premier League se sumó a la larga lista de anécdotas e irreverencias que han consolidado la reputación internacional del timonel sinaloense, despidiéndose del combinado patrio con su sello característico de espontaneidad y carácter directo ante el asombro del futbol mundial.