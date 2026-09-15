Sin champán ni locura: El sobrio festejo de los Dodgers tras empatar un récord histórico de la MLB

La discreción y la mesura se han convertido en las principales aliadas de los Dodgers de Los Ángeles. Después de vencer por 4-1 a los Reds de Cincinnati y asegurar su decimocuarta clasificación consecutiva a la postemporada, la novena californiana optó por una inusual y tranquila celebración. En lugar del habitual bullicio ensordecedor, las tradicionales duchas de champán y la euforia desmedida en vestidores cubiertos de plástico, el equipo apostó por la sobriedad absoluta: un brindis privado en la más estricta intimidad.

El vigente bicampeón de las Grandes Ligas entiende a la perfección que el verdadero viaje apenas comienza. La organización ha normalizado la excelencia a tal grado que conseguir el boleto a octubre ya no es considerado el éxito final, sino una expectativa obligatoria cada temporada.

“Olviden por completo lo que pasó hoy. Tenemos mucho más por lograr en esta temporada”, sentenció el manager Dave Roberts tras felicitar a sus peloteros e inmediatamente exhortarlos a mantener la cabeza fría para lo que viene.

La histórica marca de los Bravos de Atlanta que alcanzó Los Ángeles

A pesar de la modestia y calma con la que se tomó el festejo en el vestidor, el logro deportivo es de proporciones históricas para la Gran Carpa:

La racha activa: Con esta clasificación, los Dodgers extendieron la seguidilla vigente más larga de postemporadas consecutivas en el béisbol moderno de los Estados Unidos.

Con esta clasificación, los extendieron la seguidilla vigente más larga de postemporadas consecutivas en el béisbol moderno de los Estados Unidos. Empate en la cumbre: Igualaron el récord absoluto de la MLB de más clasificaciones consecutivas a playoffs (14), previamente establecido por los legendarios Bravos de Atlanta entre 1991 y 2005.

Este dominio sostenido en la División Oeste de la Liga Nacional es el fruto de una década de consistencia financiera, un bicampeonato reciente a cuestas y una cultura ganadora inquebrantable.

El plan de Dave Roberts rumbo al tricampeonato de la Serie Mundial

Con la mira firmemente puesta en un histórico tricampeonato, el enfoque de la directiva y el cuerpo médico está centrado en recuperar a las piezas clave de su rotación de pitcheo y lineup para encarar octubre en plenitud física. Para un imperio que cuenta con estrellas como Shohei Ohtani y el recién llegado as Tarik Skubal, el pase es solo el boleto de entrada a las verdaderas batallas.