El Camp Nou recibirá la final de Champions League en 2029

El Camp Nou volverá a convertirse en el centro del futbol europeo. La UEFA confirmó que el estadio del Barcelona será el escenario de la final de la Champions League 2029, en una decisión que representa el regreso del partido más importante a nivel de clubes al recinto catalán después de tres décadas.

La designación fue anunciada por el Comité Ejecutivo de la UEFA, reunido en Salónica, Grecia, donde también quedaron definidas otras sedes para las finales de sus principales competiciones durante las temporadas 2027-2028 y 2028-2029.

Barcelona tendrá así una nueva oportunidad de recibir una noche histórica de Champions. La última vez que el Camp Nou albergó una final fue en 1999, cuando el Manchester United protagonizó una de las remontadas más recordadas del torneo al vencer 2-1 al Bayern Múnich con dos goles durante el tiempo añadido.

El estadio azulgrana también fue escenario de la final de 1989, aunque aquella noche el desenlace fue muy distinto: el Milan se impuso 4-0 al Steaua de Bucarest para conquistar el título continental.

Para el Barcelona, la elección llega además como un reconocimiento al nuevo proyecto que está transformando por completo su casa. Joan Laporta, presidente del club, calificó la designación como un motivo de orgullo para la institución y su afición, además de considerarla un respaldo internacional a la remodelación del inmueble.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club buscará ganar todos los títulos esta temporada. @FCBarcelona

CAMP NOU RENOVADO

El recinto todavía se encuentra en proceso de transformación, pero el proyecto contempla que en los próximos años pueda alcanzar una capacidad cercana a los 104 mil espectadores, además de contar con una nueva cubierta. De concretarse las obras conforme a lo previsto, el Camp Nou se colocará entre los estadios deportivos de mayor capacidad en el mundo.

La elección también significa que España tendrá finales importantes de Champions en años consecutivos. Madrid recibirá el partido por el título en 2027, mientras que Múnich será la sede en 2028, antes de que Barcelona tome el relevo un año después.

Para la ciudad alemana será una nueva oportunidad de organizar una final europea. El Allianz Arena fue sede en 2025, cuando el París Saint-Germain conquistó su primera Champions tras golear 5-0 al Inter de Milán. Antes, en 2012, Chelsea levantó el trofeo en ese mismo escenario al superar al Bayern Múnich en penales.

La UEFA también repartió otras finales: Bucarest y Belgrado recibirán las de Europa League en 2028 y 2029, respectivamente, mientras que Turín y Budapest harán lo propio con la Conference League. Ámsterdam y Astaná albergarán las próximas ediciones de la Supercopa de Europa.

Barcelona ya tiene una cita marcada en el calendario: en 2029, el Camp Nou volverá a recibir una final de Champions y lo hará con un estadio completamente renovado.