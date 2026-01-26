Gobierno de Senegal exige respuestas diplomáticas por la final ante Marruecos

Lo que debía ser la fiesta máxima del fútbol africano ha terminado convirtiéndose en un conflicto diplomático de alto nivel. Este lunes 26 de enero de 2026, el Primer Ministro de Senegal emitió un comunicado contundente calificando los incidentes ocurridos durante la final de la Copa Africana de Naciones (AFCON) como "absolutamente deplorables", exigiendo respuestas inmediatas a la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y a los organizadores del torneo en Marruecos.

La final de la semana pasada contra Marruecos se vio empañada por diferentes momentos que dificultaron la celebración del partido de forma normal. El gobierno senegalés ha expresado su "profunda indignación" por el trato recibido por su delegación y sus aficionados, señalando que la integridad física de los jugadores estuvo en riesgo tras el silbatazo final.

"El deporte debe ser un vehículo de unión, no un escenario de violencia y agresión sistemática", declaró el mandatario senegalés, haciendo eco de las imágenes que circularon mundialmente donde se observaban enfrentamientos entre cuerpos de seguridad y la banca de Senegal. La declaración oficial insta a las autoridades internacionales a investigar lo que describen como una "encerrona" premeditada, elevando la tensión política entre ambas naciones a niveles preocupantes de cara a la organización del Mundial 2030.

La exigencia de cárcel al árbitro y la sombra del vudú

El caos desatado en la final no fue un hecho espontáneo, sino la culminación de una semana cargada de una retórica incendiaria que llegó hasta el poder legislativo.

Recientemente, un miembro del parlamento marroquí, solicitó públicamente que se abriera un proceso penal contra el árbitro luego de que sus decisiones resultaron cuestionables.

El político argumentó, en una movida calificada por expertos como populismo deportivo peligroso, que un error arbitral en una final continental debería ser tratado como "traición a la patria", sugiriendo incluso la intervención de la fiscalía para "enjuiciar" al colegiado”.

Esto no ha sido lo único, también existieron acusaciones de uso de magia negra o vudú. Miembros del staff de seguridad del estadio impidieron violentamente que jugadores senegaleses se acercaran a las porterías durante el calentamiento, bajo la sospecha de que estaban vertiendo polvos o líquidos rituales para "maldecir" el arco rival.