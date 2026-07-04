Isaac del Toro y UAE Team se apoderan del tercer lugar tras la Etapa 1 del Tour de Francia 2026

La Etapa 1 del Tour de France 2026 representó historia pura para el deporte mexicano, ya que Isaac del Toro debutó en la carrera más importante de de la temporada en la Carrera Contrarreloj por equipos, vistiendo la camiseta del UAE Team; terminaron 3º tras un registro de 21 minutos y 59 segundos.

Recorriendo los primeros 19.6 kilómetros de los 3,333 que tendrá el Tour de France durante sus 21 Etapas, Isaac del Toro y el UAE Team fueron los últimos en el orden de salida, poniendo fin a las 23 escuadras que lucieron por las calles de Barcelona.

La Etapa 1 del Tour de France se llevó a cabo con la carrera contrarreloj por equipos en Barcelona. Reuters

Tratando de imponerse a las rachas de aire que se hacían presentes en la Ciudad Condal, Isaac del Toro y compañía arrancaron su recorrido con el objetivo de imponer condiciones desde su llegada al Carrer De Llull, primer punto intermedio de cronometraje en donde se ubicaron en el 4º sitio tras parar el reloj en 5 minutos y 30 segundos (+00 05’’).

La Sagrada Familia se convirtió en el meridiano de la prueba, misma en donde Isaac del Toro y compañía lucían un tiempo de 11 minutos y 08 segundos, manteniéndose en el 4º peldaño de cara a la segunda mitad de la Carrera Contrarreloj que marcó el inicio de la edición 113 en la historia del Tour de France.

Finalmente, una vez superado el Passeig De Santa Madrona en busca del escalar posiciones, Isaac del Toro y el UAE Team cruzaron la línea de meta luego de 21 minutos y 59 segundos, colocándose de manera definitiva en la 3º posición tras la Etapa 1 (de 21) en el Tour de France 2026.

Isaac del Toro comparte el UAE Team con Tadej Pogačar, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Nils Politt, Florian Vermeersch, Tim Wellens y Adam Yates Reuters

¿Cuándo es la Etapa 2 del Tour de France?

El Tour de France no da tiempo de descanso. Este mismo domingo 5 de julio, Isaac del Toro y compañía volverán a actividad para desafiar la media montaña de Tarragona a Barcelona durante la Etapa 2.

Con 168.5 kilómetros por superar, los 184 corredores tendrán una nueva prueba antes de medirse a una ola de calor en Europa que podría suponer diversos inconvenientes.

BFG