El Mundial 2026 rompe récords de asistencia en los estadios

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 rompió todos los registros de asistencia al reunir a 4 millones 644 mil 549 aficionados en los estadios de México, Estados Unidos y Canadá. La cifra convierte a esta edición en la de mayor convocatoria en la historia del torneo al término de la primera fase.

De acuerdo con el informe oficial de la FIFA, los 72 partidos de la fase de grupos registraron una ocupación del 99.7 por ciento de los boletos disponibles, con un promedio de 64 mil 508 espectadores por encuentro.

Con estos números, el Mundial de 2026 superó el anterior récord de asistencia para una fase de grupos, establecido en Estados Unidos 1994, cuando se contabilizaron 3.5 millones de aficionados en las tribunas.

Cinco partidos en el Estadio Nueva York Nueva Jersey superaron 80 mil asistentes. REUTERS

Partidos con más asistencia en la Copa del Mundo

Otro de los datos destacados es que ocho encuentros de la fase de grupos superaron la barrera de los 80 mil asistentes.

Partidos que superaron 80 mil asistentes en el Mundial:

México vs. Sudáfrica, Estadio Ciudad de México Uzbekistán vs. Colombia, Estadio Ciudad de México México vs. República Checa, Estadio Ciudad de México Brasil vs. Marruecos, Estadio Nueva York Nueva Jersey Noruega vs. Senegal, Estadio Nueva York Nueva Jersey Ecuador vs. Alemania, Estadio Nueva York Nueva Jersey Panamá vs. Inglaterra, Estadio Nueva York Nueva Jersey Francia vs. Senegal, Estadio Nueva York Nueva Jersey

La FIFA también dio a conocer los países cuyos aficionados adquirieron la mayor cantidad de boletos durante la fase de grupos.

El Top 10 quedó conformado por:

Estados Unidos Canadá México Inglaterra Alemania Colombia Brasil Argentina Australia Francia

Los FIFA Fan Festivals también registraron cifras récord

La FIFA informó que más de 5.5 millones de personas asistieron a los FIFA Fan Festivals instalados en México, Estados Unidos y Canadá durante la fase de grupos

El 24 de junio se registró la jornada con mayor asistencia en estos espacios, al reunir a 527 mil 402 aficionados. En el caso de la Ciudad de México, el festival alcanzó su mejor entrada el 18 de junio, con 201 mil 500 personas.

Como parte del balance de la primera fase, la FIFA también compartió algunos datos sobre el consumo dentro de los estadios. Durante los primeros 72 partidos se vendieron cerca de dos millones de refrescos y botellas de agua, además de 300 mil hot dogs.

Para dimensionar esa cifra, el organismo señaló que, colocados uno detrás de otro, los hot dogs vendidos cubrirían aproximadamente 45 kilómetros, una distancia equivalente al trayecto entre el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.