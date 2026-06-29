F1 2026: Dónde ver en vivo a Checo Pérez en el GP de Gran Bretaña y horarios

La temporada 2026 de la Fórmula 1 llega a uno de sus circuitos más emblemáticos, la sede de la primera carrera de la historia: el trazado de Silverstone en Inglaterra, sede de la novena competencia del año y una de las pistas que mayor reto aerodinámico y de la unidad de potencia enfrentan los equipos a lo largo de la campaña.

Luego de la victoria en Austria de George Russell, el piloto inglés llega a un circuito que cuenta con las características para adaptarse a su Mercedes y desplegar todo el potencial del motor y del sistema eléctrico. Tras romper su racha de casi cuatro meses sin triunfos y recuperar el segundo puesto del campeonato de pilotos, con 40 puntos contra Andrea Kimi Antonelli, el inglés quiere mantener el momento para demostrar que aún puede pelear por el campeonato de pilotos.

Sin embargo, Ferrari podría plantarse como un enemigo. Luego de los problemas con los neumáticos en Austria, Silverstone se asemeja más a las condiciones que llevaron a Lewis Hamilton a la victoria en Barcelona, por lo que la esperanza de competitividad es una posibilidad, aunque sus resultados podrían verse compromised por los avances de Red Bull y de Max Verstappen.

El cuatro veces campeón del mundo demostró que las actualizaciones en su monoplaza ofrecían un mejor rendimiento, aunque con la carga aerodinámica inestable lo cual afecta a su estilo de conducción. El desarrollo prometido desde la parte técnica de Red Bull hace pensar que las opciones de pelear por más podios se mantendrán constantes.

Checo Pérez afrontó diversos problemas en las dos prácticas del viernes en Austria. REUTERS

Cadillac a retomar el camino

El equipo americano de General Motors introdujo un gran paquete de mejoras, 10 en específico, en la carrera en Austria, con resultados poco destacables luego de que los coches de Sergio Pérez y Valtteri Bottas abandonaran la carrera por problemas de sobrecalentamiento.

Sin embargo, desde la directiva encabezada por Graeme Lowdon se dejó en claro que Silverstone será una verdadera pista para evaluar las posibilidades de las mejoras, las cuales acercaron a Checo Pérez a 1.4 segundos de alcanzar a los Williams en la ronda de clasificación.

Horarios del Gran Premio de la Gran Bretaña de la F1 2026 (Tiempo del Centro de México)

Práctica 1: viernes 3 de julio – 05:30 horas

viernes 3 de julio – 05:30 horas Calificación sprint: viernes 3 de julio– 09:30 horas

viernes 3 de julio– 09:30 horas Carrera sprint: Sábado 4 de julio – 05:00 horas

Sábado 4 de julio – 05:00 horas Calificación carrera: Sábado 4 de julio – 09:00 horas

Sábado 4 de julio – 09:00 horas Carrera: domingo 5 de julio – 08:00 horas

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