Selección de Senegal: historia, máximo goleador y calendario Mundial 2026

La selección de Senegal se fundó en 1960 tras la independencia del país, lo que permitió su afiliación a la FIFA en 1964.

Se llevaron las palmas internacionales durante el Mundial de Corea-Japón 2002, al vencer a Francia en el partido inaugural. Posteriormente los africanos llegaron hasta los Cuartos de final. Pero su mayor logro fue ganar la Copa Africana de Naciones en 2021.

Los Leones de la Teranga actualmente son dirigidos por Aliou Cissé, quien fuera capitán de la entonces selección del Mundial 2002. Sus mejores jugadores son Sadio Mané y Kalidou Koulibaly.

Senegal suma cuatro participaciones en Mundiales Reuters

FICHA TÉCNICA DE LA SELECCIÓN DE SENEGAL:

- Participaciones totales: 4 (2002, 2018, 2022, 2026).

- Mejor posición histórica: cuartos de final (2002).

- Mejor posición (Era Moderna): Qatar 2022 (octavos de final).

- Récord histórico (Partidos): 12 PJ, 5JG, 3JE, 4JP.

- Goles: 16 a favor, 17 en contra.

- Máximo goleador en Mundiales: Papa Bouba Diop (3).

- Jugador con más partidos: Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly e Ismaïla Sarr (7).

- Gol más rápido: Salif Diao (minuto 19 vs Dinamarca, 2002).

- Racha de clasificaciones: 3.

- Confederación: CAF.

Sadio Mané es una de las figuras de la selección de Senegal Reuters

DATO CURIOSO DE LA SELECCIÓN DE SENEGAL:

La generación del 2002 mantiene el enigma de sus amuletos de magia blanca. Trascendió el uso de “gris-gris”, que sirven de protección espiritual y supuestamente utilizados ante Francia. Posteriormente y documentado, el triunfo lo celebraron con danzas tradicionales.

FIGURA: SADIO MANÉ

El goleador de 34 años se mantiene como el referente de Senegal. Es ídolo y va por su segunda participación mundialista tras Rusia 2018, luego de perderse por lesión Qatar 2022. Actualmente milita con el Al-Nassr de Arabia Saudita y a nivel selección presume 126 juegos oficiales, 53 anotaciones y 31 asistencias. Con Senegal este jugador ha conseguido dos Copas Africanas de Naciones (2021 y 2025).

DT. PEPE THIAW

Después de construir un legado como jugador, Pepe Thiaw busca una histórica actuación para Senegal como entrenador. Nacido en Dakar hace 45 años, ferviente de la alineación 4-3-3, ostenta un registro de 21 partidos dirigidos: 17 ganados, tres empatados y apenas uno perdido; llegará al Mundial 2025 con la corona de la Copa Africana de Naciones y una efectividad superior al 85 por ciento.

GRUPO I: Francia, Senegal, Irak y Noruega

CALENDARIO DE SENEGAL EN EL MUNDIAL 2026:

16 de junio vs Francia (13:00 horas, NY/NJ).

22 de junio vs Noruega (19:00 horas, NY/NJ).

26 de junio vs Irak (13:00 horas, Toronto).

PRONÓSTICO: Se quedan terceros de la fase de grupos.