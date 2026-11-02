Incertidumbre para Checo Pérez: Mark Walter, TWG, analiza la venta del equipo Cadillac F1 

El futuro del equipo Cadillac F1 está en duda, al menos según lo que señala el portal especializado Sportico, quienes en una nota apuntan que el empresario estadounidense Mark Walter está explorando la posibilidad de vender su participación en el equipo Cadillac F1 donde milita el mexicano Sergio Pérez.

Según reporta el medio, el empresario estaría analizando hasta siete posibles compradores y estaría solicitando al menos 3 mil millones de dólares. Cuando Cadillac F1 se estableció, TWG fue la principal accionista del equipo tras la compra de Andretti Autosport, quien originalmente había establecido el deseo de ingresar a la parrilla de F1.

A pesar de que su firma matriz, TWG Global, había desmentido semanas atrás cualquier intención de desprenderse de sus activos en el automovilismo hace unas semanas, fuentes cercanas al proceso confirmaron que existen al menos siete partes interesadas en adquirir la estructura operada en alianza con General Motors.

Todo esto ocurre en medio de una compleja temporada de debut que demandó una cuota de dilución de 450 millones de dólares y una inversión inicial superior a los 1,000 millones, además de darse a conocer apenas días después de confirmarse la renovación de Sergio 'Checo' Pérez con el equipo hasta 2029 donde se estima cobrará alrededor de 100 millones de dólares entre salario base y bonos.

Las investigaciones federales y el desmantelamiento del imperio deportivo de Walter

La decisión de poner en el mercado al equipo de la máxima categoría responde a la creciente presión financiera y legal que afronta el magnate. Walter, cofundador y director ejecutivo de Guggenheim Partners, se encuentra bajo dos investigaciones federales tras ser señalado por omitir la divulgación de transacciones con partes relacionadas dentro de las compañías de seguros que controla.

Esta tormenta regulatoria ha forzado a Mark Walter a reestructurar y deshacerse de importantes participaciones en el deporte profesional global.

Recientemente, el empresario acordó la venta de los Los Angeles Lakers en la NBA a Joshua Kushner y Bob Iger por una cifra récord de 12,500 millones de dólares, además de traspasar su 13% de las acciones del Chelsea FC en la Premier League a Clearlake Capital.

Sumado a ello, se reporta que analiza la venta de las Los Angeles Sparks de la WNBA por 700 millones, manteniendo únicamente intacto —según sus propias palabras— su compromiso con los Dodgers de Los Ángeles en las Grandes Ligas.