Histórico: Mundial 2026 impone récord de asistencia en los estadios y supera al de 1994

La Copa del Mundo 2026 estableció una nueva marca oficial como la edición con mayor presencia de aficionados en las tribunas en toda la historia de la competición. De acuerdo con datos emitidos por la FIFA, el certamen que se desarrolla de forma conjunta en México, Estados Unidos y Canadá alcanzó la cifra acumulada de 3,605,357 espectadores en los inmuebles, superando el registro histórico que ostentaba la edición de Estados Unidos 1994.

Con un torneo con 104 partidos divididos en tres países y con estadios como el de la Ciudad de México con capacidad para 80 mil personas, la propia FIFA había advertido desde el arranque de la jornada que este jueves pasaría a la historia.

El organismo rector del balompié internacional detalló que este logro numérico se consolidó antes de que concluyera la fase de grupos. El desglose estadístico revela que el torneo actual mantiene un promedio generalizado que se sitúa por encima de los 65,000 asistentes por cada compromiso disputado.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, informó en un comunicado de prensa del boletaje vendido en las 16 ciudades sedes del torneo, señalando que la respuesta del público en los estadios refleja la capacidad de convocatoria de este deporte. El directivo apuntó que el flujo de personas procedentes de diferentes regiones geográficas mantendrá la tendencia al alza de los indicadores de asistencia durante las siguientes fases de eliminación directa.

Vinicus lidera la victoria de Brasil ante Escocia Reuters

Los partidos con más asistencia hasta el momento en el Mundial 2026

La distribución del público en los diferentes escenarios deportivos muestra cifras elevadas en mercados específicos de Norteamérica. Las estadísticas oficiales de la organización colocan a las dos presentaciones de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca en la cima del reporte de afluencia, registrando un total de 80,824 espectadores en las gradas durante dichos encuentros.

En territorio estadounidense, los compromisos correspondientes a los representativos de Brasil y Ecuador, celebrados en las instalaciones del Estadio MetLife de Nueva York, escenario donde se jugará la final, alcanzaron una ocupación de 80,664 asistentes. Esto coloca a los dos escenarios con máxima capacidad en llenos.

Historial de récords de asistencia en Copas del Mundo

El incremento en el número de selecciones participantes y el total de 104 partidos programados para este formato modificaron el panorama de las estadísticas históricas de los Mundiales que queda de la siguiente forma: