¡Histórico! El mexicano Noel León conquista una pole position inédita en la Fórmula 2

Noel León escribió una página histórica para el automovilismo mexicano al conseguir la primera pole position de un piloto del país en la Fórmula 2, durante la clasificación del Gran Premio de Austria en el circuito de Red Bull Ring.

El regiomontano firmó una actuación destacada con el equipo Campos Racing, en una sesión marcada por la estrategia y la precisión en los momentos clave.

El piloto regiomontano fue el mejor de las prácticas de la F2 en el GP de Austria Formula 2

La clave del resultado estuvo en una decisión táctica del equipo, que envió a León a pista en un momento distinto al de la mayoría de sus rivales. Mientras varios pilotos permanecían en los pits esperando el cierre de la clasificación, el mexicano aprovechó una pista libre para marcar una vuelta limpia y contundente.

Con un tiempo de 1:15.554, León se colocó en la cima de la parrilla y ningún competidor logró superarlo en los minutos finales de la sesión, consolidando así una pole position histórica para México en la categoría.

Noel León es la figura emergente en el automovilsimo mexicano Formula 2

Este resultado no solo representa un logro simbólico para el automovilismo mexicano, sino que también coloca al piloto mexicano en una posición inmejorable para la carrera principal del fin de semana en Austria.

Además, la pole abre la puerta a la posibilidad de que León busque su primera victoria dominical en la Fórmula 2, consolidando su proyección internacional dentro del automovilismo de alto nivel.