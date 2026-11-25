Una polémica sin precedentes sacudió la jornada de este miércoles 25 de noviembre en la AFC Champions League Two. El árbitro internacional sirio Hanna Hattab, colegiado FIFA desde 2015, tuvo que ser reemplazado durante el descanso del partido entre el Al Jazira (Emiratos Árabes Unidos) y el Gol Gohar (Irán) tras ser señalado por presuntamente dirigir bajo los efectos del alcohol.

La acción que levantó sospechas

La controversia estalló alrededor del minuto 32 de la primera mitad. Tras una infracción en el mediocampo sobre el futbolista iraní Ali Asghar Ashouri, Hattab detuvo las acciones con evidentes dudas y, ante la sorpresa generalizada del estadio, llamó al guardameta turco del Al Jazira, Ersin Destanoğlu, para mostrarle la tarjeta amarilla pese a que el arquero se encontraba lejos de la jugada y no tuvo participación alguna en la falta.

La decisión provocó el inmediato desconcierto de Destanoğlu y de sus compañeros. Aunque el silbante habría dado marcha atrás a la amonestación instantes después —si bien el registro apareció inicialmente en algunas estadísticas oficiales—, el episodio encendió los ánimos en el área técnica del conjunto visitante. Frente a las cámaras de transmisión, el entrenador del Gol Gohar, Mehdi Rahmati, gritó en repetidas ocasiones hacia el terreno de juego: "¡Está borracho!".

Al concluir la primera parte, la directiva del club iraní elevó una protesta formal ante los comisarios del encuentro y advirtió que el equipo no saldría a disputar el segundo tiempo si Hattab permanecía como juez central.

El gerente de Gol Gohar, Heydar Afsari, aseguró posteriormente ante los medios que el comportamiento del árbitro no era normal e incluso afirmó que futbolistas del propio Al Jazira compartían la misma percepción sobre el estado del silbante. Asimismo, señaló que la infracción del minuto 32 debió derivar en la expulsión del jugador local João Milson por acumulación de faltas, en lugar de la insólita tarjeta al guardameta.

Ante la tensión en los vestidores y con el aval de ambos clubes para garantizar la continuidad del compromiso, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) determinó relevar a Hattab en el entretiempo. Su lugar fue ocupado por el cuarto árbitro, Ammar Abu Alo, quien condujo los últimos 45 minutos sin mayores contratiempos hasta decretar la victoria por 1-0 del Al Jazira, gracias a una anotación del delantero brasileño Anderson Talisca.

AFC guarda silencio

Hasta el cierre de esta edición, la AFC no ha emitido un comunicado oficial sobre los motivos médicos o disciplinarios detrás de la sustitución de Hanna Hattab, ni se ha informado si el silbante fue sometido a pruebas de alcoholemia o si enfrentará una sanción por parte del organismo rector del fútbol asiático.