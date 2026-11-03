Haas confirma la salida definitiva de Ocon y Camara tomará su lugar en Brasil

Tal como se esperaba, el piloto francés Esteban Ocon no regresará a su asiento en el equipo Haas F1 en el resto de la temporada 2026 de la Fórmula 1 luego de su intempestiva salida de México y, su posición dentro de la escudería americana ya tiene reemplazo para el Gran Premio de São Paulo este fin de semana: Rafael Câmara.

A través de un comunicado de prensa, la escudería ratificó la desvinculación del galo y confirmó al novato brasileño Rafael Câmara como su reemplazo directo para hacer equipo con Ollie Bearman.

TGR Haas F1 Team puede confirmar que Esteban Ocon ya no competirá en su nombre en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA 2026. Rafael Câmara acompañará ahora a Ollie Bearman en el equipo en el Gran Premio de São Paulo. Rafael hará su debut en la Fórmula 1 en casa tras haber sido anunciado el mes pasado como uno de los pilotos titulares de TGR Haas F1 Team para el Campeonato Mundial 2027", detalló el equipo oficial en su anuncio.

¿Qué sucedió con Esteban Ocon en el Gran Premio de México?

La sorpresiva salida de Ocon ocurrió tras un convulso fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante la cita en la Ciudad de México, los rumores fueron variados: desde una discusión con su ingeniera que no le gustó al equipo hasta informaciones, no verificadas, de que todo pudo escalar hasta el tema físico con el jefe del equipo, Ayao Komatsu.

Esteban Ocon dio a conocer su versión en redes sociales señalando que los rumores no eran ciertos.

La escudería estadounidense echó mano del piloto de reserva de Toyota Gazoo Racing, Ryo Hirakawa, para tomar el volante del monoplaza durante la competencia del domingo. El japonés firmó una actuación memorable al finalizar en la décima posición en el trazado capitalino; un resultado que logró tras las sanciones a los Alpine de Pierre Gasly y Franco Colapinto.

Rafael Câmara estaba programado para tomar el lugar de Ocon en el 2027 luego de haber sido confirmado hace unas semanas. El segundo asiento se estima que será de Ollie Bearman, aunque aún no ha sido confirmado.