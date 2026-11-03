Conoce a los tres mexicanos que jugarán el World Wide Technology Championship 

México tendrá tres representantes en el World Wide Technology Championship, pero uno de ellos llega con una historia que lo coloca un escalón arriba: Álvaro Ortiz, quien convirtió una temporada brillante en el Korn Ferry Tour en el boleto que tanto buscaba para instalarse en el PGA Tour en 2027.

El tapatío, de 30 años, es el mexicano más destacado del torneo que arranca este jueves en El Cardonal, en Los Cabos. Consiguió dos victorias durante 2026 y terminó quinto en la clasificación de puntos del Korn Ferry Tour, resultado que le aseguró su tarjeta para competir en la máxima categoría el próximo año.

Ortíz recibió una invitación del patrocinador por segunda semana consecutiva y llega después de empatar el puesto 34 en el VidantaWorld Mexico Open, con un acumulado de 11 golpes bajo par. Para él, estas competencias representan una oportunidad de medir fuerzas antes del salto definitivo.

“Creo que estos torneos me ayudan mucho en la preparación para ver lo que voy a enfrentar el siguiente año… Poder cerrar este año golfístico de esta manera, con dos torneos en casa es un regalo”, dijo Ortiz.

El segundo mexicano será Alejandro Madariaga, poblano de 26 años que se ganó su lugar al conquistar el clasificatorio nacional el pasado 4 de octubre. Disputará el campeonato por segundo año consecutivo y buscará mejorar el resultado de su debut en 2025, cuando terminó empatado en el puesto 46 y fue el mejor representante nacional. En su trayectoria suma nueve participaciones en torneos de cinco circuitos del PGA Tour.

La tercera oportunidad será para Jorge Villar, también originario de Puebla, quien consiguió su invitación al ganar el México Match Play, disputado entre el 5 y el 6 de octubre. A sus 28 años, vivirá su primera experiencia en el PGA Tour, aunque ya conoce el golf profesional internacional: acumula 57 torneos en circuitos como el Korn Ferry Tour, PGA Tour Américas, PGA Tour Latinoamérica y PGA Tour Canadá.

Con Ortíz como punta de lanza y Madariaga y Villar en busca de dar la sorpresa, el tridente mexicano intentará aprovechar la cita en Los Cabos para competir ante figuras internacionales y demostrar que el crecimiento del golf nacional también puede traducirse en resultados frente a la élite.