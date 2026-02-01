Ochoa hace atajadón... pero recibe gol inmediatamente

Guillermo Ochoa fue titular de nueva cuenta y AEL Limassol logró imponerse (2-1) sobre su rival de la ciudad Aris Limassol, sin embargo, el portero mexicano recibió gol luego de una atajada espectacular, donde mostró -de nueva cuenta- sus reflejos.

Siendo dueño del arco de AEL Limassol, Guillermo Ochoa fue uno de los protagonistas del Clásico, con el objetivo de alejarse de la media tabla y soñar con los primeros peldaños de la clasificación.

Con dominio alterno durante los instantes iniciales, Aris Limassol contó con un tiro de esquina desde la punta de la izquierda, donde Ochoa se amarró y, acostumbrado a mostrar sus reflejos, elevó el guante izquierdo para evitar el tanto rival, sin embargo, el balón pegó en el travesaño y quedó a expensas dentro del área chica, por lo que una pierna enemiga empujó el esférico al fondo de las redes.

Sin margen para reaccionar, así fue el tanto de Aris Limassol que le anotaron a Guillermo Ochoa, quien se quedó tendido en el terreno de juego:

Pese a la desventaja en el marcador, fue durante el segundo tiempo cuando el equipo del portero azteca fue al frente, tomó la iniciativa e hizo pesar su localía, remontando en solamente 6 minutos y adueñándose de la victoria que los coloca en el séptimo lugar de la tabla con 30 puntos, marcando distancia con sus más cercanos perseguidores.

Por el boleto a Semifinales en Copa de Chipre

Saliendo en calidad de víctimas a su siguiente compromiso, AEL Limassol pone una pausa a la Liga para enfocarse de lleno en la Copa de Chipre, compromiso en el que se medirán durante los Cuartos de Final ante el Omonia Nicosia, quienes marcan la pauta en el torneo local al ser líderes absolutos.

Estos son todos los detalles para el partido en el que Guillermo Ochoa y compañía buscarán dar la gran sorpresa en busca de su boleto a las Semifinales:

Partido: AEL Limassol Vs Omonia Nicosia.

Instancia y torneo: Cuartos de Final / Copa de Chipre.

Día: miércoles 4 de febrero, 2026.

Horario: 11:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Transmisión en México: por definir.

BFG