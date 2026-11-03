Argentina inicia una nueva era sin Messi: Scaloni sorprende con su convocatoria

La Selección Argentina comienza a preparar una nueva etapa sin Lionel Messi como protagonista, luego de que el director técnico Lionel Scaloni diera a conocer la convocatoria para los partidos de la Fecha FIFA de noviembre, en la que destacan varias ausencias de peso y la presencia de jóvenes talentos.

La Albiceleste tendrá dos compromisos durante la próxima ventana internacional: enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera y posteriormente se medirá ante Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En la lista presentada por Scaloni sobresale la convocatoria de Aaron Anselmino, quien representa una de las principales novedades del llamado. Además, Gonzalo Montiel y Mariano Troilo vuelven a tener una oportunidad con la selección después de quedarse fuera de la convocatoria anterior.

De Paul, Lo Celso y Nico González, las grandes ausencias de Argentina

Entre las bajas que más llaman la atención aparecen Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás González, futbolistas que durante varios años han formado parte del proceso de Lionel Scaloni y han acompañado a Messi en diferentes etapas de la selección.

La ausencia de De Paul también destaca por el momento futbolístico que atraviesa desde su llegada al Inter Miami, mientras que Lo Celso y González tampoco han logrado consolidarse como nombres indiscutibles para la afición argentina.

Sin embargo, no todas las ausencias responden a decisiones técnicas. Lautaro Martínez se encuentra lesionado, mientras que Cristian Romero continúa con su proceso de recuperación.

Por otro lado, Leandro Paredes y Nahuel Molina no podrán participar debido a que deben cumplir una suspensión.

Nico Paz, Mastantuono y Soulé, ante la oportunidad de tomar protagonismo

Con varias figuras fuera de la convocatoria y la ausencia de Lionel Messi, se abre una oportunidad para que las nuevas generaciones comiencen a asumir mayor protagonismo en la Selección Argentina.

Jugadores como Nico Paz, Matías Soulé, Franco Mastantuono y Valentín Barco aparecen entre los nombres llamados a aprovechar esta ventana internacional para demostrar su talento y ganarse un lugar dentro del proyecto de Scaloni.

Los encuentros ante Uruguay y Costa Rica serán una oportunidad para observar cómo responde la Albiceleste sin algunos de sus habituales referentes y qué futbolistas pueden convertirse en piezas importantes de cara al futuro.

La convocatoria marca un momento de renovación para Argentina, que busca mantener su competitividad mientras comienza a preparar el camino hacia una nueva etapa generacional.