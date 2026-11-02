Efraín Juárez toma el liderato de Hungría con el Győri ETO

El Győri ETO, dirigido por el entrenador mexicano Efraín Juárez, rescató un empate 2-2 ante el Vasas Budapest SC y tomó el liderato de la primera división de Hungría después de 12 jornadas. El conjunto local estuvo abajo por dos goles, pero consiguió igualar el marcador en los últimos segundos del tiempo regular.

El resultado le permitió aprovechar las dos derrotas consecutivas del Puskás Akadémia, que cayó al segundo puesto de la clasificación. El equipo del técnico mexicano suma un punto más que su perseguidor, aunque el Ferencváros todavía puede desplazarlo, pues tiene dos unidades menos y un partido pendiente.

La reacción del Győri ETO llegó después de un encuentro complicado, marcado por errores defensivos que permitieron al rival tomar una ventaja de dos anotaciones. Sin embargo, Luka Kulenović apareció en dos ocasiones para evitar la derrota y asegurar un punto en casa.

Kulenović rescata al Győri ETO en los últimos segundos

El Vasas Budapest SC tomó ventaja apenas al minuto 4, cuando Jozef Urblík aprovechó un error en la salida de la defensa local para abrir el marcador. El equipo de Juárez tuvo que remar contracorriente desde el inicio y no consiguió evitar que su rival ampliara la diferencia.

Al comenzar el segundo tiempo, una nueva equivocación defensiva dejó el balón a disposición de Urblík. El futbolista disparó desde la media luna del área y consiguió el 2-0, además de completar su doblete en el encuentro.

La respuesta del Győri ETO llegó al minuto 60. Kulenović remató de cabeza un centro al área, pero el balón no tomó dirección de portería. El rebote quedó frente al atacante, que aprovechó la segunda oportunidad para vencer al guardameta y acercar a su equipo.

Cuando el partido entraba en sus últimos segundos, el costarricense Jewison Bennette envió un centro al área que volvió a encontrar a Kulenović. El delantero conectó el remate que terminó en el fondo de las redes y estableció el 2-2 definitivo, con el que el conjunto de Juárez evitó perder en casa.

Győri ETO depende de sí mismo para conservar el primer lugar

Con 12 jornadas disputadas, el equipo del mexicano ocupa la primera posición, con un punto de ventaja sobre el Puskás Akadémia. El Ferencváros aparece como el otro aspirante a desplazarlo, aunque su partido pendiente le permitiría modificar la clasificación si consigue sumar.

El calendario también representa una oportunidad para el Győri ETO. El equipo ya no participa en otros torneos, después de quedar eliminado de la copa y no superar las eliminatorias para acceder a competiciones europeas al inicio de la temporada. Por ello, su atención está concentrada en la liga húngara.

El siguiente compromiso será ante el Nyíregyháza Spartacus, último lugar de la clasificación. El encuentro se disputará el domingo 8 de noviembre a las 06:15 horas, tiempo del centro de México, y representará una nueva oportunidad para que el conjunto de Efraín Juárez defienda el liderato.