El Galatasaray hizo enojar al Barcelona y se llevó una goleada

El Galatasaray hizo enojar al Barcelona en el primer tiempo, pero no lo hubiera hecho porque hizo reaccionar al cuadro blaugrana para terminar goleado 1-4 en el Ali Sami Yen Spor Kompleksi de Estambul. Los dirigidos por Hansi Flick siguen imparables en el inicio de la temporada, son líderes de la tabla general de la Champions League, mientras que Galatasaray es antepenúltimo.

El Barcelona empezó con gran ritmo, sin un delantero fijo. Hansi Flick le dio instrucciones a Anthony Gordon, Fermín López y Dani Olmo para que intercambiaran posiciones con el fin de desordenar a la defensa rival.

Los jugadores del Barcelona agradecieron a su afición por el viaje que realizaron a Turquía Reuters

Casi les funcionaba. El cuadro blaugrana fue “pillado” en dos fuera de juego diferentes, cuando se encontraban de frente al arco.

En un tercer intento, Gordon desaprovechó una oportunidad manifiesta de gol. No estuvo en fuera de juego y mandó un remate cruzado que rechazó el arquero Uğurcan Çakır a una mano al minuto 15.

El Galatasaray sorprendió al 17’. Rafael Leao se descolgó por la banda izquierda, mandó diagonal peligrosa al centro del área y Aleksei Batrakov remató a puerta, pero un jugador del Barcelona desvió la trayectoria del balón, suficiente para que Joan García se quedara parado.

Aleksei Batrakov festejó de esta forma su gol contra el Barcelona al 28' Reuters

La noche se le venía al Barcelona con el segundo gol en contra, pero el VAR analizó la jugada y determinó fuera de juego.

Los dirigidos por Hansi Flick reaccionaron para el 1-1 al 42’. Lamine Yamal fue al césped, Dani Olmo punteó el balón y dejó solo a Joao Cancelo, quien cruzó su disparo para batir al arquero.

Así le pegó Joao Cancelo para el 1-1 antes del descanso Reuters

El descanso le funcionó muy bien al Barcelona, debido a que fueron más peligrosos en el inicio. A un minuto de haber iniciado la segunda parte, excelente "taconcito" de Lamine, le devolvieron el balón, punteó el balón con la parte externa y Anthony remató afuera.

El asedio del Barcelona le rindió frutos para lograr la remontada 1-2 al 50’. Excelso pase de Lamine Yamal al corazón del área y Fermín López remató de cabeza para sacudir las redes.

Así fue el gol de Fermín López tras un servicio excelso de Lamine Yamal. Fue el 1-2 Reuters

Dos minutos después, el 1-3 para el Barcelona. Qué jugada hizo Lamine Yamal, intentó una "rabona" para controlar el balón y le resultó, después prolongó, llegó a línea final, mandó su diagonal y Anthony Gordon remató a primer poste.

La goleada 1-4 se selló al 65’. Lamine Yamal mandó un cambio de juego con un servicio raso, Gabriel Jesus no pudo controlar el balón, siguió de frente y como venía, Karim Adeyemi lo impactó.

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