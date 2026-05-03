Santiago Gimenez suma minutos en la derrota del AC Milan; se agota su tiempo pensando en el Mundial

Santiago Gimenez volvió a quedar fuera del once inicial del AC Milan. El delantero mexicano ingresó en el segundo tiempo del partido ante el Sassuolo, correspondiente a la jornada 35 de la Serie A, pero no logró cambiar el destino de un equipo que cayó 2-0 en el Mapei Stadium ante un rival que ocupa la mitad de la tabla del torneo italiano.

El equipo local resolvió el partido con goles de Domenico Berardi y Armand Laurienté, en una tarde que se complicó para los rossoneri por la expulsión de Fikayo Tomori.

Gimenez entró al campo al minuto 58 de la segunda mitad en sustitución de Rafael Leão, cuando el marcador ya era adverso y el Milan jugaba con 10 hombres desde el minuto 24. El mexicano no encontró opciones claras de gol y se retiró del terreno de juego sin registrar anotaciones.

El Milan se queda con 67 puntos en el tercer lugar de la tabla. La derrota, frente a un Sassuolo que regresó a la máxima categoría italiana este mismo ciclo, agravó el mal momento del club lombardo en el cierre de la temporada.

Para Gimenez, el partido ante el Sassuolo se convierte en una imagen que se repite: minutos desde el banco, sin gol y con el reloj del Mundial corriendo en su contra. El delantero tricolor ha sumado pocos minutos desde que completó su recuperación, a pesar del mal momento que atraviesa la escuadra rossoneri en la recta final de la Serie A 2025-2026. La situación contrasta con las expectativas que rodearon su regreso tras la cirugía de tobillo que lo marginó desde octubre pasado.

Durante ese tiempo, el Milan reforzó su delantera con la llegada de Niclas Füllkrug, aumentando la competencia interna por un lugar en el ataque titular. Ese movimiento dejó a Gimenez en una posición más marginal de la que tenía antes de lesionarse, y el técnico Massimiliano Allegri no ha dado señales de que el mexicano recupere la titularidad en lo que resta de temporada.

La falta de actividad de Gimenez con el AC Milan genera dudas sobre su participación en la Copa del Mundo 2026, pues podría llegar fuera de ritmo a los entrenamientos de la Selección Mexicana, de donde Javier Aguirre sacará la lista definitiva.

El plan del cuerpo técnico del Tri consistía en dejar que Gimenez retomara la titularidad en el futbol italiano durante abril y mayo, asegurando que llegara con ritmo de juego y confianza goleadora a la concentración definitiva. Ese escenario no se ha concretado. El exjugador del Cruz Azul, que disputará su primer Mundial si es convocado, necesita goles y minutos en las dos jornadas que restan de la Serie A. El tiempo se agota.