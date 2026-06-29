¿El futbol podría ser como la NFL? Esto propone Iker Casillas

La Copa del Mundo 2026 introdujo una de las modificaciones más comentadas del torneo con la implementación de pausas de hidratación en todos los partidos.

Las interrupciones se realizan al minuto 22 del primer tiempo y al 67 del segundo, por lo que, en la práctica, cada mitad queda dividida en dos segmentos y los encuentros pasan a desarrollarse en cuatro periodos.

Aunque las pausas de hidratación comenzaron a utilizarse durante el Mundial de Clubes de 2025, fue para la Copa del Mundo cuando la FIFA determinó que se aplicarían en todos los partidos. Además, durante esas interrupciones los titulares de los derechos de transmisión pueden realizar cortes comerciales.

La medida ha provocado un amplio debate entre aficionados, analistas y exfutbolistas, quienes han cuestionado el impacto que podría tener sobre el ritmo tradicional del juego.

Iker Casillas propone dividir los partidos en cuatro periodos

Uno de los que se sumó a la conversación fue Iker Casillas. A través de su cuenta de X, el exportero español planteó la posibilidad de modificar el formato de los partidos para adaptarlo a las pausas que ya forman parte del desarrollo del torneo.

El campeón del mundo con España en 2010 sugirió que, en lugar de disputar dos tiempos de 45 minutos, los encuentros se jueguen en cuatro periodos de 25 minutos cada uno.

“Viendo las pausas de hidratación que ya se hacen costumbre en los partidos, no os parece que hacer 4 periodos de 25 minutos sería una buena idea en los encuentros de fútbol? Ahí lo dejo”, escribió en la red social.

La publicación generó distintas reacciones entre los aficionados. La mayoría de los comentarios cuestionaron tanto la propuesta de Casillas como la implementación de las pausas de hidratación, una medida que también ha sido recibida con abucheos en algunos estadios durante la Copa del Mundo.

FIFA defiende las pausas de hidratación

Pese a las críticas, la FIFA mantiene su postura sobre la implementación de estas interrupciones.

De acuerdo con Gianni Infantino, presidente del organismo, las pausas responden únicamente a las altas temperaturas que se registran en las distintas sedes del torneo y buscan garantizar que todas las selecciones compitan bajo las mismas condiciones.

El dirigente también rechazó que la FIFA obtenga beneficios económicos por los cortes comerciales que se realizan durante esos espacios.

“La FIFA no genera ingresos adicionales, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Por lo tanto, no se trata de una cuestión financiera para nosotros. Para nosotros, es simplemente un asunto deportivo”, afirmó.

Infantino también señaló que no descarta que las pausas de hidratación tengan un efecto positivo en el rendimiento de los futbolistas, al permitirles recuperarse físicamente antes de disputar el resto del encuentro.