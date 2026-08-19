“El futbol necesita a la prensa”: Jorge Torres Nilo

Después de casi 11 años en Monterrey, Jorge Torres Nilo aprendió que la relación entre los futbolistas y la prensa no siempre es sencilla, pero siempre es indispensable.

Sentado en una mesa con Javetas en el show ‘De la que Pica’, el ‘Pechu’ revela que después de estar en Monterrey, entendió cómo era el juego mediático y hoy está más que listo para jugarlo, sobre todo si pronto le toca dirigir en Primera División.

“(La prensa) Era ruda la de Monterrey. Y a mí me tardé seis meses en encontrarles el rumbo”, contó ‘Pechu’ al recordar sus primeros años en la ciudad.

Jorge Torres Nilo durante su etapa como jugador de Tigres MEXSPORT

Su experiencia en Tigres también le permitió entender que no todas las plazas viven el futbol de la misma manera. Para él, la prensa de Monterrey tiene un peso importante en el entorno del futbol y en la relación que existe entre los equipos y sus aficionados.

Los estadios en Monterrey se llenan y 100 por ciento tiene que ver mucho la prensa”, explicó.

Con el tiempo, ‘Pechu’ también cambió su manera de ver a los medios. Ahora que trabaja en Fox, asegura que ha podido conocer el otro lado de la relación y entender mejor el papel que juega la prensa en el futbol.

La prensa necesita el futbol y el futbol necesita la prensa”, señaló.

Por eso, considera que los jugadores deben encontrar un punto medio: no tienen que contar todo sobre su vida o su equipo, pero tampoco pueden mantenerse completamente alejados de los medios.

“Como jugador tienes que entender, sin llegar a abrirle la casa de tu club, saber hasta dónde le puedes dar para que haya ese círculo que le conviene al futbol”, explicó.

‘Pechu’ incluso reconoce que durante su etapa como futbolista era demasiado reservado con la prensa. Hoy piensa diferente y asegura que, si algún día llega a dirigir, su relación con los medios será distinta.

Su experiencia en Monterrey le dejó una lección clara: no se trata de darle la vuelta a la prensa, sino de conocerla y entender cómo funciona. Después de tantos años en una plaza tan exigente, saber que un futbolista que no aprende a manejar el entorno mediático puede terminar sufriendo más de la cuenta.

Javetas en el show ‘De la que Pica’ ha logrado develar varios secretos del futbol, por eso no te lo pierdas en todas las plataformas de Grupo Imagen, todos los martes a las 19:00 encontrarás un nuevo capítulo de la serie.